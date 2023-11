Emotivno prisjećanje Danijele Dvornik na kralja funka: "Znao je da će popiti batine, ali se ipak potukao zbog mene"

- Znate što, što više upoznajem muškarce to više volim Dina. Ljubav prema njemu nikad nije bila upitna pa i sada kada ga nema - započela je najnoviju Instagram objavu Danijela Dvornik koja je svojim pratiteljima otvorila dušu i ispričala što joj se dogodilo nakon subotnjeg izlaska dok je hodala prema posljednjem trajektu za Brač.

- Bez obzira na moj stvarno ispunjen i miran život, prožet svim onim malim stvarima koje me vesele ima dana kada me neki događaji izbace iz kolosijeka. Nikad se ne ljutim na druge ž, uvijek na sebe i na svoju prirodnu naivnost kojoj usprkos godinama i iskustvu, pustim da se zaigra. Namjerno pogriješim da bi se vratila na pravi put.

"Baš kad sam se približila tom mjestu,začula se 'Afrika'"

Sinoć, nakon večeri provedene u društvu, u dosadnjikavom noćnom životu Splita, odlučih se vratiti na otok zadnjim trajektom. To mi uvijek teško pada jer ide točno u ponoć, ali želja da se probudim u svom krevetu bila je jača od komfora spavanja kod mame. I tako dok sam polagano hodala obalom do trajekta u nekom pubu na kolodvoru, treštala je glazba , čini mi se 90-ih i bas kad sam se približila tom mjestu, začula se “Afrika”! - dodala je Danijela.

Poručila je svojim pratiteljima da ne može opisati kakvi su ju osjećaji preplavili u tom trenutku.

- Ljudi su unutra plesali, i meni je došlo da uđem unutra i bacim se u trans, ali nisam mogla jer bi zakasnila na trajekt. On je tu.. trešti iz zvučnika, daje mi neki znak (ja to tako volim sebi objasnit, osim toga on je znao za života da ga se neću moći okanit i da hoću i to mi je tako slatko).

Kao da osjeća moju ranjivost u tom trenutku pa mi šalje poruku “tu sam, sve će biti ok “. Više od samog plesa, voljela bih biti u njegovom zagrljaju - emotivno je napisala Danijela.

"Samo On je moje suze odmah pretvarao u smijeh"

- Samo On je moje suze odmah pretvarao u smijeh. Bio je stanju napraviti nemoguće stvari i imao je “jaja” kao nebodera dva. Odlika muškarca koja je gotovo endemska.

Sjećam se jednom da se potukao s trojicom mrga jer su me vrijeđali, znao je da će popit batine, ali se ipak potukao, završio u bolnici kao Rocky Balboa nakon meča života neprepoznatljiv. I onaj flaster na prvoj ploči, prekrivao je sašiveni ožiljak. Trebalo je imati lavovske hrabrosti i ludosti za to. Iako sam bila ljuta na njega, imao je najveći ženski respect u plemenu. Razmišljajući o njemu stigla sam na trajekt. Odmah mi je bilo lakše. Tješi me činjenica da sam ipak bila sretnica i okusila nešto sto je bilo toliko drugačije od ovoga danas - zaključila je u podužoj objavi.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Danijela Dvornik (@danijeladvornik)