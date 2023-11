Emotivne ispovijesti majki 'palčića' iz splitske bolnice: Ivan Gabrijel je došao na svijet sa samo 950 grama, imao je krvarenje na mozgu, ali od prvog dana se borio kao lav!

Rođenje djeteta poseban je događaj i trenutak u životu svakog roditelja. No, ako se dogodi prijevremeni porod ili se pak dijete rodi u preranom tjednu trudoće, teško je opisati zabrinutost roditelja u tom trenutku.

Danas, 17. studenog, obilježava se Svjetski dan prijevremeno rođene djece.

U razgovoru za portal Dalmacija Danas Jelena, majka Bepa, dječaka koji je rođen kao nedonošče, u 27. tjednu trudnoće otvorila je dušu. Jelenin “palčić” bio je tako nježan i krhak, težak samo 1050 grama i dugačak 38 centimetara. Trudnoća je sve to toga dana bila uredna.

- Bepo je rođen u 27. tjednu trudnoće u 23:40 hitnim carskim rezom. Tu noć odmah su zvali mog supruga da ga dođe vidjet jer postoji mogućnost da neće preživjet do ujutro. Rekli su nam tada da je on, citiram, premal, muško... Sve su to bile teške riječi. Suprug je odmah sjeo u automobil i došao - priča nam hrabra nama Jelena.

Bepo je kršten odmah po porodu

Kako nam je ispričala, savjetovali su ih da odmah dijete krste ako dijete poživi noć nakon poroda.

- Suprug je odmah sutradan došao sa svećenikom i naš Bepo je kršten - kazuje nam.

Iako odmah po porodu, majke lavice 'znaju' kakva ih borba čeka, ili barem predosjećaju, pred njima je težak životni put.

- Dan nakon poroda oko 14 sati već su me doveli kod Bepa da ga vidim. Kada sam ga vidila, jako malenog, različite misli su mi bile u glavi. Od krštenja je Bepo svakodnevno bio sve bolje i bolje - dodaje mama.

Ovisno o terminu u kojem su rođena, ranije rođena djeca odnosno 'Palčići' imaju predispozicije za različite zdravstvene teškoće, od problema s disanjem, očima i ušima i hranjenjem do sporijeg razvoja i većeg rizika za neke kronične bolesti.

Bepo danas ima trojicu braće i sestara

Hrabri dječak proveo je duga dva i pol mjeseca na Odjelu za neonatologiju KBC-a Split. Majka ga je posjećivala svakodnevno u terminu od 13 do 14 sati, a ostatak dana samo su strepili da im mobitel ne zazvoni uz tužne vijesti s druge strane slušalice.

- Iako je imao krvarenje na mozgu drugog stupnja, Bepo je danas dijete koje će uskoro navršiti 12 godina i savršeno je zdrav. Što bih sve imala ispričati, mogla bih knjigu napisati - iskreno će.

Naša druga sugovornica Ivana također ima iskustvo poroda iz splitske bolnice. Dječak po imenu Ivan Gabrijel, rođen je 16. ožujka 2013. godine u 25. tjednu trudnoće prirodnim porodom.

- Imao je 950 grama i 36 centimetara. Osim na Zavodu za neonatologiju Kliničkog bolničkog centra Split te KBC-a Rebro, dječak je bio i u KBC-u Rebro petnaest dana - kazuje nam majka Ivana.

Ivana nam priča da je jako teško bilo liječnicima i sestrama tada davati ikakve prognoze u tom momentu. Po porodu dijete je odmah prebačeno na Odjel neonatologije gdje je proveo dva i pol mjeseca.

'Djeca na kisiku su životno ugrožena'

- Ivan Gabrijel je bio na mehaničkoj ventilaciji i kisiku, dakle životno ugrožen. Prošao je i sepsu, dva puta lasersku operaciju okica jer mu je prijetila sljepoća, a prognoze nisu bile bajne. Bilo je upitno hoće li preživjeti i ako preživi kakve će posljedice za života imati - dodaje.

Na KBC-u Rebro Ivanu Gabrijelu, hrabrom palčiću radili su drugu lasersku operaciju očiju. Potom su ga ponovno prebacili u KBC Split da se odmori od puta i operacije. Danas je dječak osnovnoškolac koji ima predivnu učiteljicu, ali i roditelje koji su mu maksimalno posvećeni.

O osoblju Zavoda za neonatologiju Kliničkog bolničkog centra Split

Za medicinsko osoblje Odjela za neonatologiju naše sugovornice imaju samo riječi hvale. Vrrijedni liječnici i medicinske sestre Zavoda za neonatologiju Kliničkog bolničkog centra Split tu su djecu 0-24 sata 365 dana u godini.

- Sestre su predivne, zaslužuju svaku pohvalu. Empatične, susretljive i pune ljubavi prema našoj djeci - kazuju nam sugovornice.

Za kraj razgovora, Ivana je uputila poruku svim roditeljima prijevremeno rođenje djece ili onima koji će tek to postati.

- Roditelji odmah si potražite stručnu psihološku pomoć. Morate biti jaki jer je pred vama velika životna borba. Kada vam se vrišti, vrištite gdje god se nalazili. Nitko ne zna kako je u vašoj koži - kazala nam je Ivana.