Emocije u Trilju. Posthumno priznanje don Stipi Ljubasu, priznanje preuzela njegova sestra

Na svečanoj sjednici Grada Trilja, održanoj povodom proslave nebeskog zaštitnika sv. Mihovila, dodijeljene su gradske nagrade i priznanja zaslužnim pojedincima i ustanovama. Među dobitnicima se istaknula Nagrada za životno djelo, koja je ove godine posthumno dodijeljena don Stipi Ljubasu, dugogodišnjem župniku i dekanu triljskog dekanata.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Don Stipe Ljubas služio je u Župi sv. Mihovila u Trilju punih 22 godine, ostavivši dubok trag u duhovnom, kulturnom i društvenom životu grada. Njegova nesebična posvećenost vjernicima, pastoralni rad i doprinos zajednici prepoznati su kao temeljna baština koju je ostavio Triljanima.

U ime obitelji, priznanje je preuzela njegova sestra Mila Bilić, koja je zahvalila Gradu Trilju na časti i sjećanju na svoga brata.

"Dragi don Stipe, hvala ti na svemu što si učinio za našu župu i grad Trilj. Počivaj u miru Božjem", poručili su iz Župe sv. Mihovila Trilj, uz prigodnu objavu u kojoj su podsjetili na lik i djelo omiljenog župnika.