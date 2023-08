ELLINE VELIKE LJUBAVI Jedan ju je varao i tukao, drugi ušao u sektu, a onda ju je Charles zaprosio kad je obećala da mu neće krasti čarape

Službeno je potvrđeno da se influencerica Ella Dvornik i diplomirani arhitekt i marketinški stručnjak Charles Pearce razvode, piše Story. Već neko vrijeme se šire glasine o njihovu razvodu zbog toga što se ne prate na društvenim mrežama, ne pojavljuju zajedno u javnosti, a ljeto provode odvojeno.

Bivše ljubavi

Ella Dvornik kći je kralja funka Dina Dvornika, a o njezinoj obitelji bio je snimljen RTL-ov reality „Dvornikovi” 2006. godine. Stoga, Ella je dugo u fokusu javnosti pa je njezin ljubavni život često bio u središtu pozornosti. Ipak, uspjela je iznenaditi svoje pratitelje na TikToku pričama o bivšim dečkima.

"Mislila sam da ću završiti s Tomislavom, ali je on htio biti s curom koja ga ne želi. Matija me otpisao jer se priključio Opus Dei sekti, a ja sam sotona. Dena me varao i tukao i naučio najbitnijoj lekciji u životu", rekla je Ella u videu, koji više nije dostupan, o svojim lošim iskustvima u bivšim vezama, piše Jutarnji list.

"I zato hvala mom mužu koji je došao nakon svih njih i naučio me da se dobre stvari čekaju", rekla je Ella o Charlesu u videu.

Poznato je da je Ella Dvornik bila u vezi s Denisom Mehmedovskim s kojim je prekinula na svoj 19. rođendan. Nakon njega Ellino srce osvojio je Josip Marić s kojim je vezu objavila 2010.

Ella i Charles

Ella je Charlesa Pearcea upoznala u Londonu potpuno slučajno dok je tamo radila. Poslala je poruku Charlesu umjesto drugoj osobi kojoj je poruka bila namijenjena, a onda su se počeli dopisivati.

Objavu dijeli Ella Dvornik-Pearce (@elladvornik)

Otišli su zajedno na pivo te 2014. godine, a ubrzo su se počeli ispovijedati jedno drugome, pričati o prošlosti i željama za budućnost.

„Bilo je nešto u zraku i oboje smo osjetili da to neće biti samo jedna od onih noći”, pisala je Ella na svom Instagramu, kako prenosi Story.

Ipak, njihova ljubav naišla je na neodobravanje dijela javnosti jer su mnogi smatrali da je između njih prevelika razlika u godinama zato što je Charles od Elle stariji 13 godina. Ipak, njihova ljubavna priča se nastavila.

Objavu dijeli Ella Dvornik-Pearce (@elladvornik)

Charles i Ella preselili su se iz Londona u Zagreb prije nego što su dobili djecu, a zaručili su se u Japanu 2016. godine. Jednom prilikom Ella je otkrila da ju je Charles zaprosio kada mu je obećala da mu više neće krasti čarape.

U studenom 2017. godine rodila im se prva djevojčica Balie Dee, a 2020. u veljači rodila se Lumi Wren. Nakon rođenja Balie Dee par se vjenčao. Već kad su se upoznali, Charles je htio da se tajno vjenčaju u Las Vegasu.

"Prije pet godina kad smo se upoznali, Charles me htio odvesti u Las Vegas da se vjenčamo, ali ja nisam imala vizu. No sad je imam! Ima li boljeg načina da napravimo epski sretan kraj nego da ga ispoštujemo drugim epskim i sretnim početkom! Posljednje tri godine, otkad smo zaručeni, pokušavamo isplanirati vjenčanje, ali kako su nam obitelji na drugim krajevima Europe, to je bilo jako teško! Tako smo napravili ono što najbolje radimo, kako bi Frank rekao ‘na naš način‘. Evo nas, samo nas dvoje, učinili smo to službenim! TEK VJENČANI! Gorila! P.S. Balie, volimo te, sad si službena”, napisala je tada Ella o njihovu tajnom vjenčanju Las Vegasu 2019. godine.

Nakon nekoliko godina u Zagrebu par se s djecom preselio u Istru, u mjesto Bale. U javnosti su zadnje viđeni u svibnju prošle godine kada se Ella natjecala u RTL-ovu showu „Masked Singer”. Potom, Ella je zadnje objavila Charlesa na društvenim mrežama u rujnu 2022., a on nju u studenom iste godine. Kraj njihove ljubavne priče i šuškanja o razvodu potvrdila je Ella za Story.