Ella Dvornik progovorila o teškom danu iza nje: "Imala sam napadaj panike i bila mi je muka"

Influencerica Ella Dvornik na Instagramu je otkrila da je imala napadaj panike, piše Story.

'Ja sam jučer imala napadaj panike nasumično bez razloga i bila mi je muka ostatak dana tako da sam preležala. Ali ok je sad. Dobro jutro svima! Super mi je što muzika na paše uz temu. Tako se osjećam', napisala je uz fotografiju.

Ella je poznata po tome da s pratiteljima dijeli trenutke iz privatnog života, a nedavno je otkrila koliko plaća najam stana u Zagrebu.

'Ne možeš danas iznajmiti ništa ispod 500 eura. Ispod 500 eura su rupe. Ja sam stvarno dobro prošla s ovim stanom. Moj stan je 950 eura, a imam dvije spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupaonu i WC - i šupu! Tako da, top. I imam i terasu', ispričala je u videu koji je objavila na YouTubeu.

Dodala je kako su svi stanovi koje je gledala u dijelu Zagreba u kojem živi bili oko 1200 eura, a da su bili uredni.

'U ovoj ekonomiji nije lako biti single, nije lako biti penzioner jer realno toliko je skupo sve da ti jednostavno moraš živjeti s nekime, a ako ne želiš s nekime, onda moraš živjeti s roditeljima', smatra.

Podsjetimo, Ella je nedavno otkrila da živi kao podstanar u Novom Zagrebu.