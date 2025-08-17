Ella Dvornik progovorila o svom momku: "Meštar ne skuplja žene kao Pokemone. Rijedak je i neprocjenjiv"

Već neko vrijeme šuška se da Ella Dvornik ima novog dečka, a na društvenim mrežama objavljuje fotografije s misterioznim muškarcem kojeg naziva Meštar. Iako krije njegov identitet, sada mu je posvetila podužu objavu.

"Meštar je tip osobe koja vrjednuje samopouzdanje bez agresije. Nema potrebu umanjivati druge da bi izgledao veći. Meštar je tip osobe koji zna da ne zna sve i nije tvrdoglav da bi si zaštitio ego, već spremno ulazi u debatu s produbljenim pitanjima. Meštar je tip osobe koja je stabilnost u kaosu. Ne puca pod pritiskom nego zrači smirenost i racionalizira situaciju i pruža sigurnost drugima. Meštar je prisutan. Kad je s tobom, on je tu. Ne bježi u mobitel, u televiziju ili misli jer mu nisi zanimljiva", započela je objavu.

"Meštar je tip osobe koja zna točno što želi i ako mu nisi zanimljiva, neće ti gubiti vrijeme. Ne skuplja žene kao Pokemone niti se hvali ili priča o tome. Meštar je tip osobe iznimnog integriteta. Ne prodaje se za sitne laži, može ti se ne sviđati što misli, ali znaš da je iskreno. I uvijek znaš na čemu si. Meštar je tip osobe koja ne poznaje posesivnost. On podržava i čuva, ali ne guši i ne kontrolira", dodala je.

"Meštar je tip osobe koji radi na sebi. Ne radi žrtvu od sebe niti se sažaljeva. Kontinuirano radi na tome da ga slabosti i traume ne definiraju, već ojačaju. Meštar je tip osobe koja je strastvena i uporna. Ima cilj i viziju, nije pasivan promatrač koji gubi vrijeme. Meštar je tip osobe koja je dosljedna. Njegove namjere uvijek prati akcija, pa tek onda riječi. Meštar ne daje lažna obećanja", napisala je.

"Meštar je tip osobe koja zna pročitati sobu. Neće se praviti da nije primijetio da se nešto promijenilo. Direktno će se s time suočiti i tražit će rješenje na licu mjesta ako mu je bitno. Meštar je tip osobe koja ne diže glas da bi bio u pravu, spreman je sagledati situaciju iz svih kutova i promijeniti mišljenje ako to smatra ispravnim. Meštar je tip osobe koja je čvrsta kao stijena, ali i nježna poput svile. Njegova muška energija nije ugrožena udovoljavanjem ženskoj", dodala je.

Za kraj kaže da Meštra ne ugrožavaju ambiciozne žene.

"Meštar je tip osobe koja se veseli tvojim uspjesima kao da su njegovi i koju ne ugrožava tvoja ambicija, on ju potiče. Meštar je tip osobe koja ode u miru bez da ti pokuša napakostiti ili napraviti ti zlo. Ostaje prijateljska podrška o kojoj možeš uvijek lijepo pričati i na koju uvijek možeš računati. Meštar je ideja, artefakt, rijedak i neprocjenjiv, starinski začin zapisan rukom nečije bake", zaključila je.

