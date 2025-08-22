Ella Dvornik progovorila o bivšem: "Jedan od najtežih oblika povrjeđivanja, stalno si u strahu"

Ella Dvornik progovorila je o mračnoj strani bivših veza te okrutnom psihičkom zlostavljanju koje je doživjela, piše Story.

Na Instagramu je pitala svoje pratitelje jesu li ikada doživjeli 'tretmane šutnje' kao oblik kazne ili način na koji se partner branio.

'Je li vam to bio problem? Je li vam bilo okej? Jeste li postali anksiozni? Je li na ikoji način utjecalo na vaše mentalno stanje ili vam je možda otežalo nove veze? Ako imate iskustva s tim, baš me zanima što vi imate za reći na tu temu', upitala je.

Ubrzo je uslijedila lavina ispovijesti njenih pratitelja koji su to proživjeli.

Sama Ella je priznala da je s ranijim partnerom prošla kroz takve epizode, a opisala je to ponašanje kao jedan od najtežih oblika povrjeđivanja.

'Mene je doslovno tjeralo na samoubojstvo', otkrila je potpuno iskreno.

Potom je dodala: 'Stalno si u strahu od napuštanja'.