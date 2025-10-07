Close Menu

Ella Dvornik pokazala kako izgleda suživot s bivšim suprugom

Humorom protiv stvarnosti

Dok još uvijek traje razvod od Charlesa Pearcea, influencerica Ella Dvornik našla je način da kroz humor prikaže svoju svakodnevice.

Sada je objavila video u kojem razgovara sama sa sobom o apsurdu cijele situacije.

Video prikazuje dvije Elle koje razgovaraju o tome kako, iako više nisu zajedno, još uvijek dijele prostor. Jedna priznaje da to rade svaki drugi tjedan, a na pitanje kako to izdržava, odgovara da je sasvim dobro. No, završni kadar u kojem sjedi sama, suočena s praznom stolicom, pokazuje da stvari nisu tako jednostavne.

'Niste skupa, ali rekli su vam da svejedno morate živjeti skupa', kaže prva Ella.

Odgovara druga: 'Da, svaki drugi tjedan'.

Zbunjeno: 'Pa kak’ ne poludiš?'

Odgovara: 'Ma šta bi poludila, vidiš da sam O.K'.

Ostatak pogledajte u videu...

 

 
 
 
 
 
