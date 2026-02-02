Ella Dvornik: "Opet idem tjedan dana živjeti sa svojim bivšim"

Ella Dvornik (34) iznenadila je svoje pratitelje objavom na društvenim mrežama u kojoj je otkrila da ovoga tjedna ponovno boravi u istoj kući s bivšim suprugom i djecom, u obiteljskoj kući u Istri. Video koji je podijelila na Instagramu izazvao je brojne reakcije, ponajviše zbog nesvakidašnjeg obiteljskog aranžmana.

Influencerica i poduzetnica pojasnila je kako tijekom svakog svog tjedna s djecom provodi sedam dana pod istim krovom s bivšim suprugom Charles Pearce.

„Opet idem tjedan dana živjeti sa svojim bivšim“, rekla je u videu, dodajući kako ovoga puta sa sobom nosi samo najosnovnije stvari jer joj se, kako je priznala, „ne da glumiti sređivanje“.

U objavi se osvrnula i na uvjete u kući, istaknuvši da je u njoj vrlo hladno, uz dozu ironije poručivši kako u prostoru u kojem, kako kaže, „proživljavaju apsolutni pakao na zemlji“ – grijanje baš i ne funkcionira.

Dvornik je i ranije govorila o tome da s bivšim suprugom ima podijeljeno skrbništvo nad kćerima, no prema privremenoj sudskoj odluci djevojčice trenutačno žive s ocem u Istri, dok ona živi u podstanarskom stanu u Novom Zagrebu.

Ono što je mnoge posebno iznenadilo jest činjenica da tijekom njezina tjedna s djecom svi zajedno borave u istoj kući.

„Sedam dana živimo svi zajedno, svaki drugi tjedan – sretna obitelj“, objasnila je, dodajući kako se i ona i bivši suprug nastoje s tom situacijom nositi na najbolji mogući način.