ELEZ: "Zbog ljudi na Poljudu i ispred televizije ne smije svaki put biti nesigurnosti"

Nogometaši Hajduka danas su od 17.10 sati igraju protiv Istre 1961 na Poljudu u okviru 25. kola SuperSport HNL. Hajduk je slavio minimalnom pobjedom od 1:0 i privremeno je zauzeo 1. mjesto, a Istra je ostala pretposljednja na prvenstvenoj ljestvici. Jedini je gol za Bijele zabio Krovinović u 47. minuti.

Josip Elez komentirao je susret s Istrom.

"Nekad izgleda da kontroliraš utakmicu, ali ne bude onako kako želiš. moramo bolje rješavati utakmice, stvarati više šansi na Poljudu, to je Hajduk. Mi igrači moramo se pobrinuti da to bude najbolje. Možda ćemo nekada ispustiti dva boda, ali zbog ljudi na Poljudu i ispred televizije ne smije svaki put biti nesigurnosti i što će se dogoditi zadnjih 10 minuta"

Mi se kao igrači moramo prepoznati. Lako možeš dogovoriti i trenerski pokazati, a ako protivnik na to odgovori, mi igrali na terenu moramo to prepoznati i naći rješenje za to. Ne može sve biti nacrtano na ploči, i protivnika se nešto pita. I mi moramo biti bolji."

Prpićev sam ulazak vidio odlično. Meni nije bilo lako ući na Poljudu, kamoli nekom drugom igraču, odlično je odigrao, nije pokazao nikakvu tremu, treba ga pohvaliti.

"Ne znam što će se raditi nadolazeći tjedan. To treba pitati trenera, a ne nas, valjda će se raditi na pobjedi i na tri boda jer nas samo to ostavlja u igri za prvenstvo", kazao je Elez.