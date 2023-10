ELEZ ISTAKNUO KLJUČAN PROBLEM HAJDUKA Realizacija nije na nivou: "Moramo se svi skupit i posložiti, naći novi plan kako ovo popravit"

Kao i pred rujansku reprezentativnu stanku Hajduk je i ovoga puta upisao poraz. Uoči listopadskih obaveza reprezentacije Rijeka je bila bolja u Jadranskom derbiju, piše gol.hr.

“Opet pred reprezentativnu pauzu smo izgubili. Jednostavno, ovo više nije dobro. Možemo mi sad pričat šta hoćemo, ali ovakve se utakmice trebaju dobiti. Mi to nismo napravili i sada ne znam uopće šta više reći. Trebamo se nekako dignut iz ovoga.“, rekao je Josip Elez.

Hajduk ima problem realizacije

U posljednjih pet utakmica HNL-a Hajduk je zabio samo tri gola. Uz to, primili su četiri pogotka te upisali tri poraza. Kao ključan problem Splitske momčadi Elez je istaknuo slabu realizaciju.

“Za razliku od prije realizacija nije na nivou. U posljednjih pet utakmica, tri smo izgubili i onda počinju pitanja zašto više ne ide prema naprijed i prema nazad. Primaju se golovi i počinju pitanja. Moramo se svi skupit i posložiti, naći novi plan kako ovo popravit.“

Hajduk je dobro otvorio susret i već na samom početku pogodio vratnicu, no nakon toga teško su pronalazili put do Labrovićevog gola.

“Imali smo jednu ili dvije šanse na početku, ali nije to bila neka dobra igra od nas. Pali smo pod njihov presing, nismo znali izaći do 25. minute. Onda smo uspjeli nešto promijeniti, počeli smo igrati, ali po meni je to sve malo da se dobije ovakva utakmica. Premalo smo prikazali da možemo tražit nešto više.“, izjavio je Elez.

Momčad je na prvom mjestu

Branič Hajduka nakon duge i teške ozljede na teren se vratio protiv Lokomotive prije dva kola, no istaknuo je da nije on bitan već momčad koja očito nije u dobrom stanju.

“Radije bi da se nisam vratio, a da smo dobili sve utakmice. Moram dignuti glavu gore i početi raditi bolje stvari na terenu, sve više dati od sebe da se počnu opet osvajat bodovi i da se počne nešto ljepše pričat na kraju utakmice.“, zaključio je Elez.