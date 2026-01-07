Elemental stiže na Vis

Otok Vis ovog siječnja i veljače postaje središte vrhunske domaće glazbe, kulture i zajedništva kroz projekt AJMO!, inicijativu koja donosi koncerte, radionice i sadržaje izvan turističke sezone – uz snažnu humanitarnu i ekološku poruku.

Projekt organizira Ured za izvoz glazbe Hrvatska (We Move Music Croatia – WMMC) uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija, a cilj mu je potaknuti koncertnu aktivnost i razvoj publike izvan velikih urbanih središta Hrvatske. AJMO! pritom nadilazi klasičan koncertni format: povezuje lokalno stanovništvo, predstavlja destinaciju u autentičnom svjetlu, okuplja sve generacije te otvara prostor za rad, druženje i kreativnost u zimskim mjesecima.

Organizacija iz Komiže i otočnih udruga

Nositelj organizacije je bar Pirkotova Lula iz Komiže, u suradnji s udrugama Lavurat za poja i MK Garbin. Kroz projekt nastoje oživjeti otočku scenu i ponuditi sadržaje koji potiču solidarnost, posebno kada Vis nije uobičajeno u fokusu događanja.

U sklopu projekta najavljeni su nastupi renomiranih imena domaće scene, uz lokalne DJ-eve i popratne radionice.

10. siječnja: Elemental otvara AJMO! uz Geofood festival

Prvi koncert u Komiži donosi Elemental, bend koji već desetljećima spaja hip-hop s organskim grooveom i britkim tekstovima, a iza sebe ima i pet Porina. Prije koncerta održava se i Geofood festival u suradnji s Geoparkom Viški arhipelag, gdje će posjetitelji moći kušati tradicionalnu gregadu od raže, degustirati lokalna vina te kušati energetske kuglice od komiškog rogača.

20:30 Geofood festival @ Zadružni dom Podšpilje

21:30 Koncert Elemental + lokalni DJ-evi Škopi & Beepolar @ Zadružni dom Podšpilje

15. siječnja: Eleven i Sheshire Cat u MK Garbinu

U MK Garbinu nastupa Eleven, solo projekt Ivana Levačića, bubnjara poznatog po radu s bendovima ABOP, Chui i Kries. Dobitnik nagrade Ambasador, Eleven donosi hibridni "mindful techno" nastup uz samplere, ritam-mašine i analogne sintesajzere, a prošle godine objavio je EP prvijenac "22" i pridružio se izdavačkoj kući JeboTon.

22:00 Eleven + Sheshire Cat @ MK Garbin

16. siječnja: ABOP uz DJ radionicu i after party

Dan kasnije stiže ABOP, live electronic bend poznat po moćnim nastupima uživo i pažljivo osmišljenom light showu koji koncert pretvara u audio-vizualno iskustvo. Njihov album "Masters of Afters" tjednik Nacional proglasio je najboljim hrvatskim albumom 2025. godine. Prije koncerta, DJ Feta vodi besplatnu radionicu DJ-inga "Od beat-a do hita!", a nakon koncerta slijedi after party uz Fetu i Pachoon-a.

19:30 Radionica DJ-inga "Od beat-a do hita!" @ Zadružni dom, Podšpilje

22:00 Koncert ABOP + Feta & Pachoon @ Zadružni dom, Podšpilje

14. veljače: reggae večer i radionice za zajednicu

Valentinovski program donosi zagrebački One Dread i iRIE Toast, uz reggae i dancehall zvuk te energične nastupe. Program uključuje i dvije besplatne radionice: heklanje hobotnica za inkubatore (za udrugu Palčić gore iz Splita) u suradnji s udrugom Kolur, te radionicu udaraljki "Uhvati ritam" koju vodi prof. Dominik Šabić, voditelj Hrvatske gradske glazbe Vis.

17:00 Radionica heklanja @ Bašta

19:00 Radionica udaraljki "Uhvati ritam" @ MK Garbin

21:00 Koncert One Dread & iRIE Toast @ MK Garbin

Ekološki standardi i donacija domu za starije u Visu

AJMO! naglašava i održivost: tijekom svih događanja koristit će se isključivo višekratne plastične čaše i reciklirani materijali, bez jednokratnog pribora. Istodobno, projekt ima i humanitarni karakter – dio prihoda od ulaznica bit će doniran Domu za starije i nemoćne osobe u Visu, čime organizatori poručuju da je briga za zajednicu jednako važna kao i program na pozornici.

"Zahvaljujemo se Gradu Komiža na nesebičnoj podršci, TZ Komiža, svim partnerima i udrugama koji sudjeluju u realizaciji, Tinjalici na dizajnu promo materijala te naravno Uredu za izvoz glazbe Hrvatska (We Move Music Croatia) i Ministarstvu kulture i medija koji su pokrenuli cijelu inicijativu i omogućili nam nešto o čemu smo do sada samo sanjali", poručuju iz Pirkotove Lule.

Ulaznice i poziv otočanima i gostima

Ulaznice su dostupne putem web stranice pirkotovalula.hr te u baru Pirkotova Lula u Komiži. Organizatori pozivaju otočane i goste da se pridruže jedinstvenoj zimskoj proslavi glazbe, kulture i zajedništva – na Visu koji ove zime ima poseban razlog za biti pozornica.