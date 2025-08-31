Električar upozorava što često izaziva požar u kući

Kad je riječ o sigurnosti vašeg doma, jedan mali električni propust može imati katastrofalne posljedice. Prema Jamesu Harrisonu, direktoru u tvrtki Fusion Electrical, jednostavna pogreška pri ugradnji utičnice često se zanemaruje, ali može vlasnike kuća koštati tisuće funti, piše Daily Express.

“Mnogi ljudi ne shvaćaju da nepravilno ugrađene ili neispravne utičnice predstavljaju veliki rizik od požara,” rekao je Harrison. “Nije riječ samo o neposrednoj opasnosti, već i o financijskim posljedicama nastalim oštećenjima uzrokovanima električnim požarima.”

Jedan od najčešćih problema koje Harrison susreće je uporaba jeftinih, nekontroliranih utičnica. “Vlasnici kuća ponekad pokušavaju uštedjeti novac kupnjom niskokvalitetnih setova ili DIY kompleta koji nisu standardizirani,” rekao je. “Ti proizvodi brzo otkazuju, uzrokuju kratke spojeve, pregrijavanje, a u najgorem slučaju i požare.”

No Harrison ističe da čak i visokokvalitetne utičnice mogu predstavljati rizik ako nisu pravilno ugrađene.

“Labava ožičenja i loši spojevi su tihi opasni faktori. Oni proizvode toplinu i varnice koje se mogu brzo proširiti, posebno u starijim kućama,” dodao je.

Financijske posljedice mogu biti jednako ozbiljne kao i sigurnosni rizici.

“Ako se požar poveže s neispravnim ožičenjem ili necertificiranim radom, osiguravatelji mogu odbiti isplatu,” rekao je Harrison. “To ostavlja vlasnika kuće odgovornim za račune za popravak koji mogu doseći desetke tisuća funti.”

Kako bi se smanjio rizik, Harrison preporučuje rutinske provjere utičnica, posebno u kućama starijim od 20 godina. Upozoravajući znakovi uključuju: ožarene tragove, trepćuća svjetla, zujanje ili miris paljevine.

“Ako primijetite bilo koji od ovih znakova, odmah pozovite kvalificiranog električara,” savjetuje.

Za sve koji renoviraju kuću, Harrison naglašava da sigurnost električnih instalacija ne smije biti predmet kompromisa.

“Uvijek pitajte svog električara koje proizvode koristi. Malo veća investicija u certificirane utičnice i profesionalnu ugradnju mala je cijena za miran san.”