Ela Jerković opljačkana u Amsterdamu. Evo što su joj lopovi odnijeli

Razbili su joj staklo na autu

Splitska influencerica Ela Jerković oglasila se na TikToku gdje je pratiteljima otkrila da danas neće moći objaviti vlogmas, jer je tijekom boravka u Amsterdamu bila žrtva krađe.

Kako je ispričala u videu, lopovi su provalili u automobil te je ostala bez dva snimljena videa. Osim snimljenih videa, Ela je ostala i bez putovnice, što joj je dodatno zakompliciralo situaciju.

Na snimci koju je objavila vidi se razbijeno staklo automobila iz kojeg su lopovi odnijeli stvari, a influencerica nije skrivala razočaranje i šok zbog neugodnog iskustva.

@elajerkovic♬ original sound - Ela Jerkovic

 

