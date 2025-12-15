Ela Jerković opljačkana u Amsterdamu. Evo što su joj lopovi odnijeli

Splitska influencerica Ela Jerković oglasila se na TikToku gdje je pratiteljima otkrila da danas neće moći objaviti vlogmas, jer je tijekom boravka u Amsterdamu bila žrtva krađe.

Kako je ispričala u videu, lopovi su provalili u automobil te je ostala bez dva snimljena videa. Osim snimljenih videa, Ela je ostala i bez putovnice, što joj je dodatno zakompliciralo situaciju.

Na snimci koju je objavila vidi se razbijeno staklo automobila iz kojeg su lopovi odnijeli stvari, a influencerica nije skrivala razočaranje i šok zbog neugodnog iskustva.