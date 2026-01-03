Eksplozije u glavnom gradu Venezuele

Eksplozije, glasni zvukovi i niskoleteći zrakoplovi čuli su se u venezuelanskom glavnom gradu Caracasu, a južni dio grada ostao je bez struje, prema izvješćima i svjedocima. Nije odmah bilo jasno što je uzrokovalo eksplozije.

Najmanje sedam eksplozija čulo se oko 2 sata ujutro po lokalnom vremenu, a ljudi u raznim četvrtima pojurili su na ulicu, izvještava Associated Press.

Venezuelanska vlada nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar.

Eksplozije dolaze u vrijeme povećanih napetosti između SAD-a i Venezuele. Američka vojska posljednjih je tjedana ciljala na brodove za koje se tvrdi da krijumčare drogu.

Donald Trump više je puta obećao kopnene operacije u Venezueli, usred napora da se izvrši pritisak na predsjednika Nicolása Madura da napusti dužnost, uključujući proširene sankcije, pojačanu prisutnost američke vojske u regiji i više od dva tuceta udara na brodove navodno uključene u trgovinu drogom u Tihom oceanu i Karipskom moru.

Pentagon nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar, javlja Guardian.