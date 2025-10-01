Eksplozije i pucnjava u Münchenu. Jedna osoba mrtva, druga ranjena

Velika policijska i vatrogasna akcija u tijeku je od ranih jutarnjih sati na sjeveru Münchena nakon što su odjeknule eksplozije i pucnjava. Na terenu su raspoređene i specijalne jedinice te pirotehničari, a vidljiv je gusti oblak dima, piše Bild.

Tijekom intervencije pronađeno je tijelo muškarca, a prema neslužbenim informacijama, sumnja se da je on postavio eksplozivne naprave u svojoj roditeljskoj kući, zapalio je i potom si oduzeo život.

Uz to, pronađena je još najmanje jedna osoba s prostrijelnim ranama. Na mjestu događaja vidljiv je potpuno izgorio autobus.

Područje je blokirano

Incident se dogodio u ulici Lerchenauer, a policija je ogradila šire područje. Vlasti su uputile apel građanima i sudionicima u prometu da izbjegavaju taj dio grada.

Policijski savjetnik Thomas Schelshorn izjavio je kako situacija nema nikakve veze s trenutnim održavanjem Oktoberfesta.

Unatoč dramatičnim scenama, iz policije umiruju javnost. "Trenutno nema opasnosti za stanovništvo. Također nema veze s Oktoberfestom", poručio je Schelshorn.