Eksplozije i požar u domu za starije kod Philadelphije: Najmanje dvije žrtve, više osoba nestalo

Dvije snažne eksplozije, praćene požarom, pogodile su dom za starije i nemoćne Silver Lake u Bristolu, nedaleko od Philadelphije, pri čemu su život izgubile najmanje dvije osobe. Incident je, kako se vjeruje, izazvalo curenje plina, a spasilačke ekipe i dalje pretražuju urušeni dio zgrade u potrazi za nestalima.

Dispečerski centar okruga Bucks primio je dojavu o eksploziji u utorak nakon 14 sati po lokalnom vremenu. Vatrogasni zapovjednik Kevin Dippolito izjavio je da je pet osoba trenutačno nestalo, dok je još nekoliko preživjelih ozlijeđeno.

Brojni pacijenti i osoblje izvučeni su iz ruševina, blokiranih stubišta i zaglavljenih liftova. Vatrogasci su ušli i u urušeni podrum te izvukli još najmanje dvije osobe prije nego što su se morali povući zbog jakih plinskih isparenja.

„Izvukli smo sve koje smo mogli pronaći i vidjeti te napustili zgradu. Samo 15 do 30 sekundi nakon što smo izašli, dogodila se još jedna eksplozija i požar zbog prisutnosti prirodnog plina“, rekao je Dippolito.

Pet sati nakon incidenta spašavatelji i dalje tretiraju potragu kao akciju spašavanja, a u pomoć je dovedena teška oprema za uklanjanje većih ruševina.

Točan broj osoba koje su se nalazile u domu u trenutku eksplozije još nije poznat, no ustanova ima dozvolu za 174 kreveta.