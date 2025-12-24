Eksplozija u Moskvi, poginula dva policajca

U eksploziji koja se dogodila protekle noći na Eleckoj ulici na jugu Moskve poginule su tri osobe, među njima i dvojica pripadnika ruske prometne policije (DPS), priopćio je ruski Istražni odbor.

Prema službenom priopćenju, dvojica policajaca primijetila su sumnjivu osobu u blizini službenog policijskog vozila. Kada su joj se približili kako bi je legitimirali i priveli, aktivirana je eksplozivna naprava.

„Zbog zadobivenih ozljeda na mjestu događaja poginula su dva policijska službenika, kao i osoba koja se nalazila u njihovoj blizini“, navodi se u priopćenju Istražnog odbora. Eksplozija se dogodila u gusto naseljenom dijelu grada. Na terenu su i dalje pripadnici Istražnog odbora, policije, Rosgvardije i hitne medicinske pomoći.

Pokrenuta istraga

Ruske vlasti potvrdile su da je pokrenut kazneni postupak. Najavljeno je provođenje više sudskih vještačenja, uključujući medicinsko i eksplozivno-tehničko vještačenje, kako bi se utvrdile okolnosti incidenta, vrsta eksplozivne naprave i način njezina aktiviranja.

Državno odvjetništvo preuzelo je nadzor nad istragom. Za sada nije objavljeno je li poginula treća osoba bila napadač niti postoji li povezanost s organiziranim strukturama ili političkim motivima.

Podsjetimo, prije dva dana je u eksploziji auto-bombe u Moskvi ubijen ruski general Fanil Sarvarov i to u blizini mjesta gdje se dogodila i noćašnja eksplozija, a to je bio čak treći slučaj ubojstva generala u Moskvi u godinu dana, piše Index.