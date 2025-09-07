Close Menu

Eksplozija u Izraelu: Pogođen aerodrom na jugu zemlje, zatvoren zračni prostor

Incident dolazi nakon izraelskog udara na Sanu i pojačanih napada Hutista na Izrael

Izraelska vojska priopćila je u nedjelju da je dron lansiran iz Jemena, pod kontrolom militantne skupine hutista, pogodio međunarodnu zračnu luku Ramon na jugu zemlje, zbog čega je privremeno zatvoren zračni prostor i zaustavljen sav zračni promet, prenosi Jutarnji list.

Prema izraelskim vlastima, više dronova upućenih prema Izraelu presretnuto je izvan granica, no barem jedan pogodio je područje u blizini zračne luke pokraj grada Eilata. Hitna služba izvijestila je da je jedna osoba lakše ozlijeđena.

To je drugi put u nekoliko mjeseci da su hutisti napali izraelske zračne luke. U svibnju je raketa pala u blizini glavne zračne luke Ben Gurion, pri čemu su četiri osobe lakše ozlijeđene.

 

Taj je napad tada izazvao višemjesečne obustave i otkazivanja letova brojnih međunarodnih zrakoplovnih kompanija. Kao odgovor, izraelske snage kasnije su uništile glavni aerodrom u jemenskoj prijestolnici Sani.

Današnji napad uslijedio je samo dva tjedna nakon izraelskog udara na Sanu, u kojem je ubijen premijer vlade hutista Ahmed al-Rahawi, najviše rangirani dužnosnik pokreta stradao u zajedničkoj izraelsko-američkoj kampanji protiv jemenskih pobunjenika koje podupire Iran.

 

Od tada hutisti gotovo svakodnevno ispaljuju projektile i dronove prema Izraelu, uključujući i kasetne bombe. Većina ih biva presretnuta prije ulaska u izraelski zračni prostor, no današnji udar pokazuje da prijetnja i dalje nije neutralizirana.

