Eksplozija u Izraelu: Pogođen aerodrom na jugu zemlje, zatvoren zračni prostor

Izraelska vojska priopćila je u nedjelju da je dron lansiran iz Jemena, pod kontrolom militantne skupine hutista, pogodio međunarodnu zračnu luku Ramon na jugu zemlje, zbog čega je privremeno zatvoren zračni prostor i zaustavljen sav zračni promet, prenosi Jutarnji list.

Prema izraelskim vlastima, više dronova upućenih prema Izraelu presretnuto je izvan granica, no barem jedan pogodio je područje u blizini zračne luke pokraj grada Eilata. Hitna služba izvijestila je da je jedna osoba lakše ozlijeđena.

To je drugi put u nekoliko mjeseci da su hutisti napali izraelske zračne luke. U svibnju je raketa pala u blizini glavne zračne luke Ben Gurion, pri čemu su četiri osobe lakše ozlijeđene.

⚡️BREAKING Israel's Ramon Airport terminal has been just struck by a Drone from Yemen All airplanes have been grounded pic.twitter.com/SUOGMGqjqI — Iran Observer (@IranObserver0) September 7, 2025

Taj je napad tada izazvao višemjesečne obustave i otkazivanja letova brojnih međunarodnih zrakoplovnih kompanija. Kao odgovor, izraelske snage kasnije su uništile glavni aerodrom u jemenskoj prijestolnici Sani.

Današnji napad uslijedio je samo dva tjedna nakon izraelskog udara na Sanu, u kojem je ubijen premijer vlade hutista Ahmed al-Rahawi, najviše rangirani dužnosnik pokreta stradao u zajedničkoj izraelsko-američkoj kampanji protiv jemenskih pobunjenika koje podupire Iran.

The detection systems did not track the drone that struck Ramon Airport at all. It hit the airport without any prior detection; therefore, no alarm was activated at the airport and no interception attempts were made. Yemen stands with Gaza until victory.

🇾🇪✊🏻🇵🇸#Palestine pic.twitter.com/FrbQVM8ob5 — Nablus (@Nablus594429) September 7, 2025

Od tada hutisti gotovo svakodnevno ispaljuju projektile i dronove prema Izraelu, uključujući i kasetne bombe. Većina ih biva presretnuta prije ulaska u izraelski zračni prostor, no današnji udar pokazuje da prijetnja i dalje nije neutralizirana.