Eksplozija plina u kući: Ozlijeđena 79-godišnja žena

U utorak, 3. veljače oko 10 sati u Varaždinskim Toplicama, ozlijeđena je 79-godišnja žena.

Kako je utvrđeno očevidom, ona je u kuhinji kuće mijenjala plinsku bocu spojenu na plinski štednjak. Pritom je odvrnula priključno crijevo, izvadila bocu iz ormarića, a da nije zavrnula sigurnosni čep, zbog čega je došlo do ispuštanja plina u prostoriju. Uslijed kontakta smjese plina i zraka s otvornim plamenom peći na kruta goriva u kojoj je gorjela vatra, došlo je do zapaljenja eksplozivne smjese i do eksplozije.

Uslijed toga je došlo i do zapaljenja kuhinjskog ormarića te do pucanja stropa u nekoliko prostorija i drugih oštećenja na zidovima i na tavanu kuće.

Žena je pritom zadobila lakše opekline te joj je medicinska pomoć pružena u Općoj bolnici Varaždin.

Požar su ugasili vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Varaždinske Toplice.