Eksplozija na brodu flotile za Gazu: "Agresija nas neće zaustaviti"

Jedan od ključnih brodova Globalne flotile za Gazu doživio je incident u tuniskim teritorijalnim vodama. Prema priopćenju flotile, plovilo je navodno pogodio dron, no iz Tuniske nacionalne garde tvrde da je riječ o eksploziji koja se dogodila unutar samog broda.

Na brodu koji plovi pod portugalskom zastavom izbio je požar na glavnoj palubi i u skladištu potpalublja. Iako nitko od šestero članova posade i putnika nije ozlijeđen, šteta na plovilu je zabilježena. Flotila je najavila da će provesti istragu o uzroku eksplozije.

Aktivistica Greta Thunberg na društvenim je mrežama podijelila priopćenje flotile u kojem se navodi da je pogođen „Obiteljski brod“, jedan od glavnih u misiji. „Pokušaji zastrašivanja neće nas zaustaviti“, stoji u objavi.

Tuniska nacionalna garda, međutim, odbacila je tvrdnje o napadu dronom. Glasnogovornik je za lokalni radio Mosaique izjavio da prvi nalazi pokazuju kako je eksplozija nastala unutar broda.

Nakon incidenta, u luci Sidi Bou Said okupili su se deseci ljudi s palestinskim zastavama, uzvikujući parole podrške Palestini.

Flotila za Gazu krenula je 1. rujna iz Barcelone s ciljem probijanja izraelske pomorske blokade uvedene 2007. godine, kada je Hamas preuzeo nadzor nad pojasom Gaze. Deseci brodova, uključujući i onaj na kojem se nalazi Greta Thunberg, prevoze humanitarnu pomoć namijenjenu civilnom stanovništvu pogođenom gotovo dvogodišnjim ratom.