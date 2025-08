'Eksplodirala' stranica 'Ćaća se vraća': "Ovo će se čitati kao obavezna lektira"

Facebook profil Ćaća se vraća oglasio se nakon što se u četvrtak doznalo da je bivši premijer Ivo Sanader u četvrtak pušten na uvjetnu slobodu iz kaznionice u Lipovici. Njihova objava postala je viralna, a komentari su bili totalni hit.

Ekipa koja stoji iza stranice očito se dobro zabavlja jer od jutra dijele objave vezane uz "Ćaću" koje nasmijavaju mnoge. U posljednjoj objavi podijelili su AI fotku Sanadera i jednu priču o - brujetu.

"Danas nisam želio jesti nešto brzo i jednostavno. Htio sam skuhati jelo koje miriše na more, na djetinjstvo i na dane kada je život bio jednostavniji. Kupio sam svježu ribu, ugora, škarpinu i malo listića za okus, rajčicu, vino, češnjak, peršin... Mirisi su me preplavili dok sam čistio ribu. U zatvoru nije bilo tih mirisa, tamo hrana nema dušu. Sada, svaki rez, svaki začin bio je čin slobode.

Dok se brujet lagano krčkao, cijela kuhinja mirisala je na more. Gledao sam lonac i smiješio se sam sebi.

Uz taj miris, sjećanja su navrla sama. Jadranka Kosor i ja, negdje na obali, nakon napornih pregovora, sjedimo za stolom, jedemo zubaca i školjke, pijuckamo bijelo vino. Sjećam se kako je znala reći: 'Ivo, nakon svega, ovakva večera vrijedi više od svih rasprava u Saboru.'

Te večeri bile su rijetki trenuci iskrenosti u svijetu politike. Sada, dok kuham, pitam se, sjeća li se i ona tih trenutaka? Hoće li mi se javiti? Ili možda ja njoj?

Kad je brujet bio gotov, natočio sam si čašu vina i sjeo za stol. Miris, okus, to je bilo more u tanjuru. Svaki zalogaj me vraćao u dane kada sam bio samo čovjek s obale, a ne premijer, ne optuženik.

U tom trenutku nisam mislio na politiku, nisam mislio na osude. Samo na to koliko je sloboda u malim stvarima, u loncu brujeta, u mirisu mora, u sjećanjima na ljude i trenutke koje život ne može izbrisati", piše u objavi.

"Pa ja ću danas dušu isplakati. Dobri nas i pošteni Ćaća", "Spremite ove statuse, za 50 godina čitat će se kao obvezna lektira u osnovnim školama", "Nekad smo se smijali, sada plačemo od ganuća. Živi(j)o, ćaća naš!", "Pustili su ga za vrijeme mimohoda jer su se bojali da će biti doček, veličanstveni doček... ali polako..." i "Ludi ste totalno", neki su od komentara.