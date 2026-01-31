EKSKLUZIVNO: NAUTIČKI PROJEKT STOLJEĆA NA JUGU! Domagoj Milišić otkriva: "U Pločama gradimo marinu od 400 vezova, to je investicija koja mijenja sve!"

Dok se u Düsseldorfu zbrajaju nagrade, u Hrvatskoj se pripremaju projekti koji će iz temelja promijeniti nautičku kartu Jadrana.

Domagoj Milišić, prvi čovjek Croatia Yachtinga, donosi vijesti koje će odjeknuti: od obrane titule najboljeg svjetskog Hanse dilera do ambicioznog plana izgradnje megamarine u Pločama.

Sa Sinišom Vickovom za Dalmaciju Danas razgovarao je o trendovima, “srpanjskim rupama”, ali i viziji koja će rasteretiti srednju Dalmaciju i otvoriti stotine radnih mjesta.

VICKOV: Domagoj Milišić, Croatia Yachting. Evo nas opet na sajmu u Düsseldorfu i opet vijesti o nagradama?

MILIŠIĆ: Tako je, Siniša. Već po treći ili četvrti put dobili smo nagradu za najboljeg dilera godine, za najveći promet za Hanse Yachts, brend koji zastupamo već punih 15 godina. Uz to, stigla je i nagrada za „Charter Excellence“, dakle za izvrsnost u čarteru od istog proizvođača.

VICKOV: Što to zapravo znači u svjetskim okvirima? Hanse grupacija je, rekli bismo, „Liga prvaka“ među jedrilicama. Gdje je tu Hrvatska?

MILIŠIĆ: Evo jedan podatak koji sve govori: razvili smo najveću Hanse čarter flotu na svijetu! Mi smo bili ti koji su Hanse brend uopće uveli u čarter ponudu. Danas naša flota broji 200 brodova, od čega je 120 jedrilica brenda Hanse. Ali osim nas, i mnoge druge flote u Hrvatskoj imaju njihove brodove. Hrvatska je tu svjetski vrh.

Kupci i „lifestyle investicije“

VICKOV: Tko su vaši kupci i kakav je to model poslovanja? Kako oni dođu do vas?

MILIŠIĆ: To su uglavnom internacionalni kupci koji žele imati brod, ali ga žele djelomično financirati kroz prihod od čartera. Ne žele brigu oko održavanja, registracije i dokumentacije – mi preuzimamo kompletnu brigu, a oni se pojave kad žele iskoristiti svoj tjedan ili pet tjedana odmora. To je jednostavnost. Mi to zovemo „lifestyle investicije“.

VICKOV: Kako je prošla prošla sezona i kakav je booking za ovu godinu? Svi spominju neku „srpanjsku rupu“?

MILIŠIĆ: Prošla sezona je bila okej, pamtimo i bolje, ali bila je dobra. Ta srpanjska rupa ili rupica... to je već postalo normalno, svake godine je imamo. No, za sljedeću sezonu booking je trenutno nešto bolji i po trenutnim rezultatima očekujemo bolju sezonu od prošle.

VICKOV: Koliko na odluke kupaca utječe ova neizvjesna sigurnosna situacija u svijetu? Jesu li ljudi oprezniji?

MILIŠIĆ: Utječe sigurno. Ta neizvjesnost odgađa odluke o kupnji. Kupci su racionalni, proces prodaje traje duže jer se više analizira. Naši klijenti su Nijemci, Skandinavci, Belgijanci, Nizozemci, Česi, Poljaci... imamo minimalno 15 nacija u portfelju i svi oni pažljivo prate situaciju.

Trendovi u čarteru

VICKOV: Trendovi se mijenjaju – katamarani vs. jedrilice? Tko pobjeđuje?

MILIŠIĆ: Katamarani su nezaustavljiv trend u čarteru. Nažalost za nas jedriličare, komfor pobjeđuje performanse. Danas svaka flota mora imati katamarane. Mi ih u floti od 200 brodova imamo već 75.

VICKOV: Često čujemo da nam fali infrastrukture, posebno na jugu. Marine su pune, cijene rastu. Kako Vi gledate na taj problem vezova od Splita do Dubrovnika?

MILIŠIĆ: Uh, puno toga fali. Marine su pune i to definira visoke cijene koje rastu svake godine. Nedostaje marina pogotovo na plovnom putu prema Dubrovniku kako bi se rasteretio ovaj centralni dio Srednje Dalmacije. Infrastruktura je ključ svega.

Projekt Ploče: Megamarina od 400 vezova

VICKOV: I tu dolazimo do Vaše vizije. Vi ste investitor s planom za Luku Ploče. O kakvom se projektu radi?

MILIŠIĆ: Potpisali smo ugovor za koncesiju na 30 godina. Planiramo izgradnju potpuno nove marine, nautičke luke od 400 vezova! Trenutno smo u fazi pripreme dokumentacije i izmjena lokacijske dozvole. Čim dobijemo građevinsku dozvolu, a nadamo se da će to biti krajem ove godine, krećemo u radove.

VICKOV: Kako će marina biti organizirana? Spominjete dva bazena?

MILIŠIĆ: Tako je. Jedan bazen će biti manja „boutique“ marina od stotinjak vezova za privatne brodove. Drugi dio, s oko 300 vezova, bit će komercijalna marina namijenjena čarteru i ostalim komercijalnim plovilima.

VICKOV: Imate li podršku lokalne vlasti i države za ovaj „projekt Ploče“?

MILIŠIĆ: Moram stvarno pohvaliti Grad Ploče. Imamo njihovu maksimalnu podršku, oni su kvalitetan i pozitivan primjer suradnje. Stvarno su nam na raspolaganju za sve što je potrebno u razvoju projekta.

VICKOV: Što to znači za zapošljavanje? Ploče se ovime vraćaju na nautičku kartu?

MILIŠIĆ: Apsolutno. To će potaknuti razvoj cijele lokacije i turizma na tom dijelu obale. Sama marina će zapošljavati 30-ak ljudi, ali kad gledate sve popratne firme i servise koji će djelovati unutar marine, očekujemo između 200 i 250 zaposlenih.

VICKOV: I za kraj, ima li ta nova marina već svoje ime?

MILIŠIĆ: Ha-ha, još ne znamo. To ćemo još odlučiti.

VICKOV: Domagoj, hvala Vam puno i sretno s radovima u Pločama!

MILIŠIĆ: Hvala Vama!