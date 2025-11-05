eKonobar daruje ugostitelje za nadolazeći advent: Ubrzajte proces naručivanja i zaradite više pomoću umjetne inteligencije

Božićni blagdani su pred vratima, a to znači i početak priprema za organizaciju adventa na brojnim lokacijama na otvorenom. Zato je splitska tvrtka eKonobar odlučila darovati ugostitelje diljem Dalmacije svojim pametnim rješenjem za ugostiteljstvo. Jedan od sustava koje bi darovali, Guest order baziran je na umjetnoj inteligenciji, a cilj je olakšati posao vlasnicima ugostiteljskih objekata, ubrzati proces naručivanja te u konačnici povećati profit ugostiteljima.

"Odlučili smo pokloniti naš Guest order sustav kako bismo im olakšali i ubrzali proces narudžbe i naplate. Svjesni smo da se u vrijeme adventa puno vremena troši na čekanje u redu, kako za narudžbu tako i za naplatu te im želimo besplatno ponuditi rješenje koje će im pomoći da naprave veći obrtaj stolova i na taj način više zarade. Zato pozivamo sve organizatore, jedinice lokalne samouprave i turističke zajednice da nam se jave na vrijeme kako bismo im mogli osigurati sve što je potrebno za advent u njihovom mjestu", kazala je Barbara Gale, direktorica prodaje iz tvrtke eKonobar.

Guest order je jednostavan sustav naručivanja i naplate u kojem gost skeniranjem QR koda naručuje i automatski izvršava kartičnu naplatu. Iz eKonobara ističu da je jedan od problema s kojim se ugostitelji susreću potencijalno gubljenje gostiju zbog dugog čekanja u redu, a sustav Guest order sprječava upravo takav scenarij i ubrzava cjelokupni proces.

Svi koji žele u potpunosti iskoristiti vrijeme adventa da pomognu svojim konobarima, dodatno zarade i budu u korak s digitalizacijom mogu se javiti na email adresu info@ekonobar.hr i zatražiti implementaciju sustava u svom mjestu.