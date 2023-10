EKOLOŠKA KATASTROFA NA NERETVI Pomor ribe nedaleko od gradilišta hidroelektrane: "Prestao je život u rijeci"

‼️ Uslijed intenziviranja radova na izgradnji hidroelektrane Ulog, kod istoimenog mjesta u opštini Kalinovik došlo je do pomora ribe u nekoliko navrata na dionici od par kilometara, a na dužem dijelu vodotoka Neretve “prestao je život u rijeci”!Naš kolega Vladimir Topić je na terenu i potvrdio je da sve liči na jednu ekološku katastrofu. ⚠️"Voda je totalno bijela i zagađena, ne znamo da li su u pitanju neki aditivi ili nešto drugo, ali je izvjesno da sve dolazi sa gradilišta HE Ulog. Dešava se pomor ribe u vodi, a ostali živi svijet strada i u vodi i oko vode. Vidno je da ribe iskaču iz vode usljed nedostatka kiseonika. Posljedice ovog zagađenja sigurno se mogu osjetiti i mnogo kilometara nizvodno, prema Bjelimićima i Glavatičevu. Potrebna je hitna reakcija i izlazak inspekcije na teren da bi se spriječila ova katastrofa. Dopis inspekciji smo danas poslali, nadamo se da će odmah reagovati!"Više na linku: https://czzs.org/pomor-ribe-u-neretvi-uslijed-radova-na-he-ulog-ocekujemo-hitan-izlazak-inspekcije/

