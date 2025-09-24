Edukacija kroz igru - Uoči Dana policije i ove godine organizirano tradicionalno županijsko natjecanje drugašića u poznavanju prometnih pravila

U organizaciji Postaje prometne policije Dubrovnik i u suradnji sa Studentskim centrom Dubrovnik, uoči Dana policije održano je tradicionalno natjecanje u poznavanju prometnih propisa za učenike drugih razreda osnovnih škola pod nazivom „Sv. Mihovil“.

Na natjecanju je sudjelovalo deset osnovnih škola s područja Dubrovačko-neretvanske županije, a učenici su kroz igru i natjecateljski duh pokazali zavidno znanje iz prometnih pravila, čime se još jednom potvrdila važnost prometne edukacije od najranije dobi.

Svi sudionici nagrađeni su prigodnim zahvalnicama, dok su najuspješniji učenici primili plakete, koje su im uručili predstavnici Postaje prometne policije Dubrovnik i posebni današnji gosti, poznati dubrovački malonogometaši MNK Squarea: Primić, Popo i Dudu.

Prvo mjesto osvojili su učenici OŠ Župa dubrovačka, Lia Victoria Duda i Maro Golemac.

Drugo mjesto pripalo je učenicima PŠ Pridvorje, Petru Kukuljici i Petru Karamanu, dok su treće mjesto zauzeli učenici OŠ Lapad, Marko Gojavić i Mara Prkačin.

Nakon svečanog dijela, natjecanje je završilo druženjem, zajedničkim fotografiranjem i malim tratamentom, čime je još jednom potvrđeno kako edukacija o sigurnosti u prometu može biti i zabavna i korisna.

Postaja prometne policije Dubrovnik zahvaljuje svim sudionicima, školama i učiteljima koji su svojim sudjelovanjem pridonijeli uspješnoj provedbi ovog događaja.