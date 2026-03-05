Edita Maretić Dimlić: "Osiguravamo dodatnu podršku udomiteljima i posvojiteljima"

U javnom savjetovanju nalazi se nacrt nove Odluke o socijalnoj skrbi Grada Splita kojom se predviđaju značajne promjene u korist udomitelja i posvojitelja. O tim mjerama oglasila se gradska vijećnica HDZ-a i predsjednica Socijalnog vijeća Grada Splita Edita Maretić Dimlić.

Prema njezinim riječima, novom odlukom nastoji se dodatno ojačati sustav podrške obiteljima koje skrbe o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi te njihova prava u većoj mjeri izjednačiti s pravima bioloških roditelja.

Jedna od važnijih novosti odnosi se na potpuno financiranje programa jaslica i dječjih vrtića za udomiteljske i skrbničke obitelji. Time se, ističe Maretić Dimlić, dodatno jača sustav podrške djeci koja odrastaju u udomiteljskim obiteljima.

Nacrt odluke predviđa i sufinanciranje prehrane djece u cjelodnevnom i produženom boravku u osnovnim školama, čime se ta skupina korisnika prvi put obuhvaća ovakvom vrstom pomoći.

U dokumentu je predviđeno i povećanje naknade za novorođenčad, o čemu je ranije govorio gradonačelnik Tomislav Šuta, a ta bi se mjera po prvi put pod jednakim uvjetima odnosila i na posvojenu djecu.

Maretić Dimlić naglašava kako su ovakve mjere posebno važne u kontekstu razvoja udomiteljstva i procesa deinstitucionalizacije. Navodi da odluka o udomljavanju ili posvajanju nadilazi financijski aspekt, ali da sustav mora osigurati stabilnost i podršku obiteljima koje preuzimaju tu odgovornost.