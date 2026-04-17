Džejla Ramović progovorila o Jozinoviću: "Javi trebaš li me"

Pjevačica Džejla Ramović gostovala je u jutarnjem programu Blic televizije, gdje je govorila o svom nastupu na koncertu Jakova Jozinovića u beogradskom Sava centru, a posebno je odjeknula njezina priča o zajedničkoj izvedbi s Matijom Cvekom.

Na koncertu je najprije s Jozinovićem otpjevala "Godinama", a potom su im se pridružili i Cvek za pjesmu "Trebaš li me", čime su oduševili publiku.

"Zapravo se na probi sasvim spontano dogodilo da ćemo pjevati nas troje zajedno. To uopće nije bilo u planu, a kamoli da ćemo sjediti", otkrila je Džejla, dodajući da je snimku pogledala više puta jer su uspjeli prenijeti emociju.

Prisjetila se i kako je došlo do odabira pjesme.

"Inzistirala sam na toj pjesmi. Kad sam se prvi put čula s Jakovom oko gostovanja na koncertu, pitao me: 'Što misliš da pjevamo 'Godinama'?', a ja sam mu odgovorila: 'Javi trebaš li me'".

Na kraju su odlučili spojiti snage i otpjevati sve troje zajedno. "Onda smo malo vježbali da vidimo možemo li to izvesti troglasno i ispalo je super", rekla je.