Želite bit bobi? Sad je prava prilika, Grad Split raspisao je natječaj

Grad Split raspisao je Natječaj za organizaciju Prometne jedinice mladeži za 2026. godinu, čime nastavlja praksu uključivanja mladih u poslove od javnog interesa i jačanja prometne sigurnosti na području grada.

Prijave na Natječaj zaprimaju se u razdoblju od 20. do 27. travnja 2026. godine. Zainteresirani prijavitelji svoju dokumentaciju mogu dostaviti osobno u centralnu pisarnicu Grada Splita ili putem pošte na adresu: Grad Split, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, Obala kneza Branimira 17, 21000 Split.

Prometna jedinica mladeži tradicionalno ima važnu ulogu u regulaciji prometa, osobito u blizini škola i tijekom pojačanih prometnih opterećenja, a sudjelovanje u njenom radu mladima pruža priliku za stjecanje odgovornosti, radnih navika i iskustva u službi zajednice.

Cjelovit tekst Natječaja, uvjeti i potrebna dokumentacija dostupni su na službenim mrežnim stranicama Grada Splita.

Grad Split poziva sve zainteresirane da se prijave u propisanom roku.