Dvostruki ubojica u bijegu! Policija traži pomoć građana, objavila fotografije: "Budite oprezni"

Nikšićka policija pokrenula je potragu za Lazarom Vulevićem iz Bara zbog sumnje za dvostruko ubojstvo M.P. i M.V. iz Nikšića.

"Policijski službenici Regionalnog centra za sigurnost 'Zapad', Odjeljenja sigurnosti Nikšić tragaju za Lazarom Vulevićem (50) iz Bara zbog sumnje da je izvršio dvostruko ubistvo na štetu M.P. i M.V. iz Nikšića. Apeliramo na građane da, ukoliko posjeduju bilo kakve informacije o ovoj osobi, ta saznanja prijave u najbližoj policijskoj postaji, na 122, ili anonimno na broj 19969, i da ukoliko se nađu na istom prostoru ili objektu sa ovom osobom, budu oprezni", priopćili su iz policije, prenose Vijesti.me.

Dostavili su i fotografije osumnjičenog, u cilju lakšeg prepoznavanja i prijavljivanja.

Tijela žene i muškarca, M. P. (74) i M. V. (41) pronađena su sinoć u stanu u Ulici Peka Pavlovića u središtu Nikšića. Sumnja se da su ubijeni nožem, a žrtve su navodno nekoliko dana ležale mrtve u zaključanom stanu. Policija je objavila da su jučer oko 19:20 dobili dojavu člana obitelji jer im se 74-godišnjak dva dana nije javljao na pozive, prenosi Dnevnik.hr.