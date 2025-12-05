Dvojicu Srba u Splitu napali zakrabuljeni mladi nasilnici. Pokušali ih izvući iz kombija

Još jedan napad golobradih mulaca potaknut mržnjom, odigrao se u četvrtak u jutarnjim satima u Splitu, na parkingu u blizini jednog lokala gdje je grupa mladića zakrabuljenih kapuljačama bez ikakvog povoda i razloga napala dvojicu državljana Srbije, 50-godišnjaka i 34-godišnjaka. Kako neslužbeno doznaje Slobodna Dalmacija, jedan od oštećenih već dugi niz godina radi u Splitu za jednu građevinsku tvrtku i tog je jutra s prijateljem sjeo prije posla popiti kavu.

Dok su sjedili u lokalu i pričali, očito je netko čuo njihovu "ekavicu". Kad su se muškarci digli, platili piće i sjeli u kombi vozilo marke Renault traffic splitskih oznakam, koji je bio parkiran ispred lokala, odjednom se ispred njih stvorilo nekoliko napadača koji su ih počeli vrijeđati glasno psujući im, uz ostalo "mater srpsku" i udarati šakama po vozilu pokušavajući ih izvuči iz njega. Nakon što su razbili staklo na suvozačevim vratima, očito je netko naišao, pa su se napadači razbježali.

Dvojica već uhićena

Splitska policija je nakon dojave odmah započela opsežno kriminalističko istraživanje te su vrlo brzo, uz ostalo i zahvaljujući snimkama nadzornih kamera obližnjeg poslovnog objekta, došli do jednog od napadača za kojeg se utvrdilo da ima tek 16 godina. Nakon što je uhićen sve je odmah priznao u nazočnosti odvjetnika te je pušten da se u daljnjem tijeku postupka brani sa slobode bez privođenja na Općinsko državno odvjetništvo. U petak je, pak, policija došla do još jednog, nešto starijeg počinitelja.

- 4. prosinca 2025. godine oko 8.30 sati zaprimljena je informacija kako su na području Ravnih Njiva napadnuta dva muškarca. Dok su se oštećeni nalazili u kombi vozilu splitskih registarskih oznaka kojim su namjeravali napustiti parking, četiri su osobe prišle vozilu, otvorile vrata te fizički napale muškarce, nakon čega su pobjegle. Oštećeni su strani državljani, s kojima je u policijskoj postaji obavljen razgovor te su zaprimljene kaznene prijave. Nisu imali vidljivih ozljeda i odbili su ponuđenu liječničku pomoć kao nepotrebnu. Obavljen je očevid te je započeto kriminalističko istraživanje. Operativnim radom policije tijekom jučerašnjeg dana utvrđen je identitet prvog osumnjičenika, maloljetne osobe. Nakon uhićenja provedeno je kriminalističko istraživanje te je utvrđena osnovana sumnja da je počinio kaznena djela Nasilničko ponašanje (čl. 323.a st. 2) i Oštećenje tuđe stvari (čl. 235. st. 3), u vezi sa zločinom iz mržnje, piše Slobodna Dalmacija.

Istraga se nastavlja

Danas je dovršeno istraživanje nad još jednom 18-godišnjom osobom za koju je utvrđena sumnja da je također počinila kaznena djela Nasilničko ponašanje (čl. 323.a st. 2) i Oštećenje tuđe stvari (čl. 235. st. 3), u vezi sa zločinom iz mržnje. Kriminalističko istraživanje se nastavlja - odgovorili su iz policije na naš upit o ovom nemilom događaju.

Po važećem Kaznenom zakonu za kazneno djelo nasilničkog ponašanja ako je počinjeno iz mržnje propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina zatvora, a isti raspon kazne predviđen je i za onoga tko iz mržnje ošteti tuđu stvar.