Dvojici vozača usred bijela dana izmjereno preko 1,3 promila

Policijski službenici svakodnevno nastavljaju nadzor i kontrolu prometa a jučer su na području Obrovca Sinjskog i Zadvarja zaustavili dva alkoholizirana vozača koji su upravljali vozilima u jutarnjim satima.

Jučer, 9. rujna 2025.godine oko 9,20 sati u mjestu Obrovac Sinjski policijski službenici Policijske postaje Sinj zaustavili su 63-godišnjaka za kojeg je utvrđeno da upravlja vozilom pod utjecajem alkohola. Izmjerena mu je koncentracija od 1,33 g/kg. Isključen je iz prometa i zadržan do otriježnjena te je kažnjen novčanom kaznom i izrečena mu je zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od dva mjeseca.

Također, jučer na području Zadvarja oko 11,50 sati policijski službenici zaustavili su 70-godišnjeg vozača vozila kojim se obavlja javni prijevoz. Utvrđeno je da upravlja vozilom pod utjecajem alkohola. Izmjerena mu je koncentracija od 1,39 g/kg. Isključen je iz prometa i zadržan do otriježnjena te je kažnjen novčanom kaznom i izrečena mu je zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od tri mjeseca.