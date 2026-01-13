Dvojica muškaraca u Šibeniku pod istragom zbog droge, jedan završio u pritvoru

Policija u Šibeniku dovršila je kriminalističko istraživanje nad 36-godišnjim i 49-godišnjim muškarcem zbog sumnje u neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Policijski službenici su 11. siječnja u večernjim satima u Šibeniku uočili dvojicu muškaraca sumnjivog ponašanja. Prilikom postupanja kod 49-godišnjaka pronađen je i oduzet PVC smotuljak ispunjen marihuanom bruto težine 0,80 grama.

U nastavku istraživanja, temeljem sudskog naloga, 12. siječnja obavljena je pretraga stana u kojem boravi 36-godišnjak. Tom prilikom policija je pronašla i oduzela 0,3 grama droge speed, tri PVC vrećice s marihuanom ukupne bruto težine 3,4 grama te jednu nagorjelu ručno motanu cigaretu s mješavinom duhana i marihuane bruto težine 0,3 grama.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 36-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a protiv njega je nadležnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava. Protiv 49-godišnjaka bit će podnesen optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga.