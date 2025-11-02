Dvojica mladića osumnjičena za sudjelovanje u tučnjavi u Koprivnici: 26-godišnjak teško ozlijeđen

Policijski službenici Policijske postaje Koprivnica dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom mladića s koprivničkog područja, u dobi od 18 i 19 godina, zbog sumnje da su sudjelovali u tučnjavi u kojoj je teško ozlijeđen 26-godišnjak.

Prema navodima policije, incident se dogodio u ranim jutarnjim satima u subotu, 1. studenoga, oko 3 sata, ispred jednog ugostiteljskog objekta u Koprivnici. Osumnjičenici su, kako se sumnja, fizički napali 26-godišnjeg muškarca, pri čemu su mu nanijeli teške tjelesne ozljede.

Zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela sudjelovanja u tučnjavi, protiv obojice je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Mladići su nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predani pritvorskom nadzorniku.

Policija nastavlja prikupljati sve relevantne informacije o okolnostima incidenta.