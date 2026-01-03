Dvojica igrača odlaze iz Hajduka

Pred Hajdukom je aktivan zimski prijelazni rok u kojem bi moglo doći do značajnih promjena u igračkom kadru, ponajprije u defenzivnoj liniji.

Kako se doznaje, interes europskih klubova usmjeren je prema Branimiru Mlačiću, mladom stoperu koji se našao na radaru više jakih sredina. Najkonkretniji interes zasad pokazuje Inter, koji je, prema dostupnim informacijama, najviše „zagrizao“ za Hajdukova braniča. Osim talijanskog velikana, Mlačić se spominje i u kontekstu interesa Barcelone i Atletica Madrida, kao i još nekoliko jakih europskih klubova, piše Index.

Uz Mlačića, zanimanje inozemstva privlači i Niko Sigur, koji je na meti Wolverhamptona. U njegovu je slučaju sve izglednije da bi tijekom ove zime mogao napustiti Poljud, iako zasad nema službene potvrde o realizaciji transfera.

Pred sportskim sektorom Hajduka tako je razdoblje važnih odluka, u kojem će klub morati balansirati između sportskih ambicija i mogućih transfernih ponuda, osobito ako dođe do odlazaka u zadnjoj liniji.