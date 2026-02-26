Dvoje Splićana nasjelo na SMS poruke. Ako dobijete ovako nešto, ni slučajno ne šaljite svoje podatke

Tijekom jučerašnjeg dana splitska policija zaprimila je dvije prijave računalne prijevare u kojima su građani oštećeni za ukupno gotovo 10.000 eura.
U prvom slučaju, 37-godišnjakinja je zaprimila SMS poruku u kojoj je bila obaviještena da joj uskoro istječe aplikacija za internetsko bankarstvo te joj je dostavljena poveznica za navodno ažuriranje. Nakon što je putem poveznice unijela tražene osobne i bankovne podatke, s njenog računa je u više transakcija skinuto 6.978 eura.
U drugom slučaju, 30-godišnjak je zaprimio poruku s poveznicom za aktivaciju mobilne bankarske aplikacije. Nakon unosa osobnih i bankovnih podataka, s njegovog računa je u nekoliko transakcija neovlašteno isplaćeno 3.000 eura.
Policija provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela računalne prijevare.
Upozorenje građanima
S obzirom na to da u posljednje vrijeme bilježimo porast ovakvih kaznenih djela i pokušaja prijevara, PU SD ponovno upozorava građane:
- Banke nikada putem SMS-a, e-maila ili društvenih mreža ne traže unos osobnih podataka, PIN-a, CVV broja s kartice, lozinki ili jednokratnih autentifikacijskih kodova putem poveznica.
- Ne otvarajte sumnjive linkove i ne unosite podatke na stranicama do kojih ste došli putem poruka nepoznatog ili sumnjivog pošiljatelja.
- Posebno budite oprezni kod poruka koje stvaraju osjećaj hitnosti (npr. „račun će vam biti blokiran“, „aplikacija ističe danas“ i sl.).
- Prije bilo kakvog postupanja, obratite se svojoj banci putem službenih kontakata navedenih na njihovim mrežnim stranicama.
- Aktivirajte dodatne sigurnosne opcije koje nude banke (biometrijska zaštita, obavijesti o transakcijama i sl.).
Policijska uprava splitsko-dalmatinska nastavlja s preventivnim aktivnostima i informiranjem građana kako bi se smanjio broj ovakvih kaznenih djela. Pravodobnom reakcijom, oprezom i provjerom informacija moguće je spriječiti financijsku štetu.
U slučaju sumnje na prijevaru odmah kontaktirajte najbližu policijsku postaju ili nazovite broj 192.