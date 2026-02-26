Dvoje Splićana nasjelo na SMS poruke. Ako dobijete ovako nešto, ni slučajno ne šaljite svoje podatke

Tijekom jučerašnjeg dana splitska policija zaprimila je dvije prijave računalne prijevare u kojima su građani oštećeni za ukupno gotovo 10.000 eura.

U prvom slučaju, 37-godišnjakinja je zaprimila SMS poruku u kojoj je bila obaviještena da joj uskoro istječe aplikacija za internetsko bankarstvo te joj je dostavljena poveznica za navodno ažuriranje. Nakon što je putem poveznice unijela tražene osobne i bankovne podatke, s njenog računa je u više transakcija skinuto 6.978 eura.

U drugom slučaju, 30-godišnjak je zaprimio poruku s poveznicom za aktivaciju mobilne bankarske aplikacije. Nakon unosa osobnih i bankovnih podataka, s njegovog računa je u nekoliko transakcija neovlašteno isplaćeno 3.000 eura.

Policija provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela računalne prijevare.

Upozorenje građanima

S obzirom na to da u posljednje vrijeme bilježimo porast ovakvih kaznenih djela i pokušaja prijevara, PU SD ponovno upozorava građane:

Banke nikada putem SMS-a, e-maila ili društvenih mreža ne traže unos osobnih podataka, PIN-a, CVV broja s kartice, lozinki ili jednokratnih autentifikacijskih kodova putem poveznica.

Ne otvarajte sumnjive linkove i ne unosite podatke na stranicama do kojih ste došli putem poruka nepoznatog ili sumnjivog pošiljatelja.

Posebno budite oprezni kod poruka koje stvaraju osjećaj hitnosti (npr. „račun će vam biti blokiran“, „aplikacija ističe danas“ i sl.).

Prije bilo kakvog postupanja, obratite se svojoj banci putem službenih kontakata navedenih na njihovim mrežnim stranicama.

Aktivirajte dodatne sigurnosne opcije koje nude banke (biometrijska zaštita, obavijesti o transakcijama i sl.).

Policijska uprava splitsko-dalmatinska nastavlja s preventivnim aktivnostima i informiranjem građana kako bi se smanjio broj ovakvih kaznenih djela. Pravodobnom reakcijom, oprezom i provjerom informacija moguće je spriječiti financijsku štetu.

U slučaju sumnje na prijevaru odmah kontaktirajte najbližu policijsku postaju ili nazovite broj 192.