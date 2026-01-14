Dvojcu koju je 2011. na smrt pretukao 23-godišnjaka, povišene kazne

Od smrti Tomislava Pergara, koji je u vrijeme smrti imao 23 godine, prošlo je 15 godina, a presuda dvojcu koji se teretio za nanošenje teške ozlijede sa smrtnom posljedicom, tek je sada postala pravomoćna. I to nakon što je Županijski sud u Slavonskom Brodu prihvatio žalbu ODO Čakovec na presudu kojom su Bruno Hančić (38) i Deni Pikl (38) u prosincu 2023. u ponovljenom suđenju na Općinskom sudu u Čakovcu bili osuđeni svaki na po dvije godine i osam mjeseci zatvora. Obojici su kazne sada povišene, pa je Hančić sada osuđen na tri i pol godine zatvora, a Pikl na tri godine zatvora.

Tužiteljstvo se žalilo zbog odluke o kaznama jer je smatralo da su okrivljenicima izrečene preblage kazne koje nisu bile primjerene stupnju kaznene odgovornosti, težini počinjenog kaznenog djela i nastaloj posljedici. Županijski sud u Slavonskom Brodu je tužiteljstvu dao za pravo pa je dvojcu povisio kazne uz obrazloženje da je prvostupanjski sud nedovoljno vrednovao otegotne okolnosti s obzirom na to da su obojica optuženika već ranije bili osuđivani za druga kaznena djela, piše Večernji.

Hančić i Pinkl su se teretili da su 27. siječnja 2011. u unutrašnjosti i na terasi jednog noćnog kluba u Čakovcu, Pergaru zadali veći broj udaraca rukama i nogama po glavi i tijelu. Kada je Pergar pao na tlo, Hančić i Pinkl su ga pritiskali u području trbuha, olako držeći da time neće nastupiti smrtonosne ozljede. Pergaru su bili oštećeni unutarnji organi te mu je bila razderana trbušna aorta, pa je uslijed tih ozljeda preminuo.

Dugotrajni sudski postupak je počeo 2011. i tijekom njega su dvije osuđujuće presude bile ukinute, a na trećem suđenju 2023. Hančić i Pikl bili su osuđeni na po dvije godine i osam mjeseci zatvora. S njima je bio optužen i Matija Marčec no protiv njega je postupak obustavljen 2021. jer je poginuo u prometnoj nesreći.