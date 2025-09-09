Dvojac iz Srbije krijumčario šest migranata, policija presrela tegljač u Zaprešiću

Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK) i Policijske uprave zagrebačke, u okviru Operativne radne skupine ZeBRa te uz podršku EUROPOL-a na terenu i operativnu suradnju s MUP-om Republike Slovenije, koordiniranim postupanjem jučer su na području Zaprešića spriječili krijumčarenje šestero migranata, prenosi Index.

Migranti su bili smješteni u tovarnom prostoru teretnog vozila (tegljač s poluprikolicom) srpskih registarskih oznaka kojim je upravljao 42-godišnji državljanin Srbije. Bili su skriveni u prostoru između tereta, gdje je postojala stvarna opasnost za njihove živote prilikom vožnje, bilo zbog pomicanja tereta ili nedostatka zraka.

Daljnjim kriminalističkim istraživanjem na području Varaždina uhićen je 32-godišnji državljanin Srbije, vlasnik trgovačkog društva iz Srbije, u čijem je vlasništvu bilo navedeno teretno vozilo, a za kojega se sumnja da je sudjelovao u organizaciji krijumčarenja migranata, stoji u priopćenju zagrebačke policije.

Ne prezajući ugroziti zdravlje i živote krijumčarenih migranata radi stjecanja što veće materijalne koristi, krijumčarske mreže pribjegavaju nizu protumjera kako bi izbjegle otkrivanje od strane policije. Ovaj i njemu slični načini djelovanja krijumčarenja ljudi zapadno-balkanskom krijumčarskom rutom iz Srbije prema zemljama zapadne Europe smatraju se izuzetno opasnima.

Suzbijanje kriminalnih mreža koje na takav način oblikuju svoje kriminalne aktivnosti jedan je od prioriteta ove Operativne radne skupine. Kriminalni profit neposrednih krijumčara za ovaj oblik kriminalne aktivnosti je iznadprosječan, a u konkretnom slučaju vjeruje se kako bi zarada dvojice uhićenih krijumčara bila najmanje 9000 eura.

Navedeni se sumnjiče za počinjenje kaznenog djela Protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma iz članka 326. Kaznenog zakona. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičene osobe su predane pritvorskom nadzorniku, a Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu je podnesena kaznena prijava.