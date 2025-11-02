Dvije prometne nesreće i više ozlijeđenih. Sve se dogodilo na autocesti A3 kod Popovače

Oko 13 sati i 30 minuta u blizini čvora Popovača na autocesti A3 dogodile su se dvije prometne nesreće u vrlo kratkom razmaku, što je izazvalo velike gužve i otežalo promet na tom dijelu autoceste.

Prva nesreća dogodila se u smjeru Zagreba, kada je manji crni automobil iz zasad neutvrđenih razloga sletio s kolnika. Na teren su odmah izašli djelatnici hitne pomoći koji su zbrinuli vozača. Prema dostupnim informacijama, zadobio je lakše tjelesne ozljede te je T2 timom prevezen u bolnicu Dubrava. Policija je potvrdila kako vozač nije bio pod utjecajem alkohola.

Stvorila se kolona duga oko četiri kilometra

U gotovo isto vrijeme, na suprotnoj strani autoceste, u smjeru Slavonskog Broda, dogodila se druga prometna nesreća u kojoj su sudjelovala najmanje četiri vozila. Prema prvim podacima, sudarili su se Peugeot i BMW kojima su upravljale dvije vozačice, nakon čega su u njih udarila još dva automobila. Nekoliko osoba zadobilo je teže ozljede, a hitne službe su ih helikopterom prevezle u bolnicu.

Očevid je u tijeku, a promet se na tom dijelu autoceste odvija otežano. Kako javlja Hrvatski autoklub, između čvorova Križ i Popovača, na 85. kilometru u smjeru Bregane, promet se trenutno odvija jednim prometnim trakom. Stvorila se kolona duga oko četiri kilometra.