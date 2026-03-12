Dvije osobe uhićene zbog prijevare u vrtiću, evo detalja

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu pokrenuo je istragu protiv dviju osobe i jedne odgojno-obrazovne ustanove zbog sumnje na subvencijsku prijevaru i krivotvorenje isprava.

Dvije osumnjičene osobe uhićene su jučer na zahtjev EPPO-a nakon istražnih radnji provedenih u suradnji sa Policijskom upravom osječkom-baranjskom, piše Dnevnik.

Radi se o subvencijama u iznosu od 211.300,12 eura, čija je namjena bila poboljšati uslugu za djecu u dječjem vrtiću s objektima u Đakovu i Vrpolju, a bile su sufinancirane sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF) u visini od 85 posto i Državnog proračuna Republike Hrvatske u visini od 15 posto.

Naime, postoji osnovana sumnja da su osumnjičene osobe, uključujući i osnivača dječjeg vrtića, pripremile više lažnih izvješća o provedbi projekta koji uključuje produljeno radno vrijeme vrtića kao i lažnu evidenciju prisutnosti djece tijekom tog produljenog radnog vremena, a koja su zatim dostavljena Hrvatskom zavodu za zapošljavanje da bi se opravdali podneseni zahtjevi za isplatom potpore.

Hrvatski zavod za zapošljavanje odobrio je plaćanje po skoro svim dostavljenim zahtjevima, ukupno 210.084,09 eura. Postoji sumnja da su isplaćena sredstva potrošena nenamjenski.

Ovim je postupanjem prouzročena šteta ESF-u u iznosu od 178.571,45 eura, a državnom proračunu 31.512,64 eura.

Oglasila se policija

O svemu se oglasila i osječko-baranjska policija, iz koje su naveli da je utvrđena osnovana sumnja da su kaznena djela počinile 67-godišnjakinja i 41-godišnjakinja, a sve se odvijalo od prosinca 2021. do kolovoza 2023. godine.

Policija je, temeljem naloga Županijskog suda u Zagrebu, jučer u Đakovu obavila pretrage vrtića te domova i drugih prostorija kojima se koriste osumnjičene, prilikom kojih su pronađeni i uz potvrdu oduzeti računalo, laptop, mobiteli, prijenosni uređaj za pohranu podataka te poslovna dokumentacija.

Nakon završenog kriminalističkog istraživanja, 67-godišnjakinja i 41-godišnjakinja su predane pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zagrebačke uz posebno izvješće Uredu europskog javnog tužitelja.