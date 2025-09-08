DVIJE NESREĆE U POLA SATA Jedna osoba završila je u splitskoj bolnici. U jednoj nesreći sudjelovao i gradski autobus

Dvije prometne nesreće dogodile su se na području Kaštela u svega pola sata.

Prva nesreća dogodila se u Kaštel Sućurcu oko 13.20 sati na križanju Ceste dr. Franje Tuđmana i Ulice don Ante Rubignonia. Sudarili su se autobus i dva automobila, a u nesreći nitko nije ozlijeđen. Nastala je tek materijalna šteta.

Druga nesreća dogodila se pola sata kasnije u Kaštel Starome, na Cesti pape Ivana Pavla II, u smjeru Splita. Došlo je do sudara automobila i motocikla, a vozač motocikla je prebačen na pružanje liječničke pomoći u splitsku bolnicu. Nije poznata težina njegovih ozljeda, no prema prvim informacijama ne bi trebao biti životno ugrožen.

Na tom mjestu stvara se gužva zbog obavljanja očevida pa se vozače moli za oprez i strpljenje.