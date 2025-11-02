Dvije nesreće na brzoj cesti prema Dugopolju. Stvorila se velika kolona!

U popodnevnim satima, oko 17 sati, na brzoj cesti Split – Dugopolje, u tunelu Mravince, dogodile su se dvije prometne nesreće u kratkom razmaku. Zbog nesreća je na prometnici u smjeru Dugopolja nastala veća gužva, a promet se odvija otežano.

Prema prvim informacijama iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, prva nesreća uključivala je motocikl koji je sletio s kolnika. Vozač je u nesreći zadobio ozljede te je kolima Hitne pomoći prevezen u bolnicu.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez

Samo nekoliko minuta kasnije, gotovo na istoj lokaciji, dogodila se još jedna nesreća, ovoga puta između dva osobna automobila. U drugom sudaru, prema dostupnim informacijama, nije bilo ozlijeđenih te nije bila potrebna intervencija Hitne pomoći.

Zbog obje nesreće promet kroz tunel Mravince trenutačno se odvija otežano. Policijski službenici na terenu fizički usmjeravaju vozila i reguliraju promet. Vozačima se savjetuje dodatni oprez i strpljenje dok se ne uspostavi normalno prometovanje ovim dijelom brze ceste.

Osim na brzoj cesti, dogodila se i lakša prometna nesreća u Splitu, u Ulici Put Supavla, no za sada splitska policija nema dodatnih informacija o tom događaju.