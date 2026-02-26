Close Menu

Dvije godine od ubojstva mladog Splićanina: Oštećene svijeće i cvijeće na mjestu stradanja

Prije dva dana navršile su se dvije godine od ubojstva Luke Bančića, koji je 24. veljače 2024. ubijen na dnu Mažuranićevog šetališta u Splitu.

Na mjestu gdje je izgubio život njegovi roditelji i članovi obitelji uoči godišnjice zapalili su svijeće i položili bijele ruže. No, kako je na društvenim mrežama objavila Anka Đikić, cvijeće je oštećeno i razbacano.

“Pišem ovo danas kad sam se smirila, utišala ljutnju u sebi, ali tugu ne mogu”, započela je svoju objavu.

Opisala je kako je Lukina majka uoči godišnjice došla na mjesto stradanja zapaliti svijeću i ostaviti dvije bijele ruže, a na sam dan godišnjice Lukin otac i djed položili su aranžman bijelih ruža.

Prema njezinim riječima, Lukin otac sinoć je ponovno došao na to mjesto te zatekao iščupane ruže i razbacan aranžman.

“Zamislite bol, patnju, pitanja u srcu Lukinog tate, zamislite jecaje i bol, trganje duše Lukine mame”, napisala je Đikić.

U objavi je poručila kako Luka nije samo sin svojih roditelja, već i “dijete ovog grada”, istaknuvši da se takav čin ne smije prešutjeti.

“Oprosti nam Luka, svima. Oprosti ovom gradu”, zaključila je.

Oštećivanje svijeća i cvijeća na mjestu stradanja izazvalo je ogorčenje dijela građana koji smatraju da se sjećanje na tragično preminulog mladića mora poštovati.

