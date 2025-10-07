Dvije djevojčice nađene mrtve: "Srce mi se slama za obitelji i dvije tinejdžerice"

Dvije djevojčice pronađene su mrtve u subotu ujutro na krovu vlaka podzemne željeznice u New Yorku, što je potaknulo čelnike gradskog prijevoza da još jednom upozore na opasnosti takozvanog "surfanja podzemnom željeznicom", piše NBC News. Glasnogovornik njujorške policije izjavio je kako dob preminulih djevojčica, pronađenih na vlaku koji je prometovao prema Brooklynu, još nije službeno potvrđena.

Demetrius Crichlow, predsjednik NYC Transita, nazvao je njihovu smrt tragedijom i naglasio opasnosti vožnje na vanjskim dijelovima vlakova. "Srceparajuće je što su dvije mlade djevojčice izgubile život jer su nekako mislile da je vožnja izvan vlaka podzemne željeznice prihvatljiva igra", rekao je Crichlow u izjavi.

"Roditelji, učitelji i prijatelji moraju biti jasni sa svojim voljenima: penjanje na vrh vagona podzemne željeznice nije 'surfanje' - to je samoubojstvo. Moje misli su s obje ožalošćene obitelji i s radnicima koji su otkrili ovu djecu, a svi su užasno potreseni ovom tragedijom", dodao je, prenosi Index.

Kandidat za gradonačelnika New Yorka, Zohran Mamdani, također je izrazio sućut. "Srce mi se slama za obitelji i dvije tinejdžerice koje su tragično izgubile živote na vrhu vlaka J", izjavio je, dodajući kako je incident "oštar podsjetnik na opasnosti surfanja podzemnom željeznicom."

Smrtonosni trend u porastu

Prema podacima NBC Newsa, u New Yorku je tijekom 2023. i 2024. godine zabilježeno 18 smrtnih slučajeva povezanih s ovim opasnim trendom - šest u 2023. i dvanaest u 2024. godini. Policija je još u kolovozu, prije ove tragedije, izvijestila o tri smrtna slučaja ove godine.

Kako bi suzbile ovaj problem, vlasti su počele koristiti dronove za nadzor vlakova. Gradonačelnik Eric Adams u lipnju je izjavio kako su dužnosnici ove godine "spasili surfere podzemnom željeznicom s vlakova 52 puta prije nego što se dogodila tragedija."

Uloga društvenih mreža

Norma Nazario, čiji je 15-godišnji sin Zackery preminuo 2023. godine, podnijela je tužbu protiv tvrtki ByteDance, TikTok i Meta. Tvrdi da je njezin sin za "surfanje podzemnom željeznicom" saznao putem društvenih mreža. Zackery je poginuo nakon što je glavom udario u gredu dok se vozio na krovu vlaka na mostu Williamsburg.

U tužbi se navodi da tvrtke društvenih medija "namjerno dizajniraju svoje proizvode kako bi poticale, omogućile i gurale materijal tinejdžerima za koji znaju da je problematičan i vrlo štetan za mentalno i fizičko zdravlje njihovih maloljetnih korisnika."

"Zackery Nazario nije otvorio niti koristio TikTok ili Instagram kako bi tražio opasne izazove", stoji u tužbi, koja tvrdi da su mu platforme "dizajnom proizvoda" same servirale videozapise o "surfanju podzemnom". Ubrzo nakon toga, popeo se na vlak, udario u gredu, pao između vagona i na kraju ga je pregazio vlak.

Slučaj je još uvijek u tijeku, a Meta, ByteDance i TikTok prošlog su mjeseca zanijekali optužbe.