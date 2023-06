DVD SPLIT SLAVI 140 GODIŠNJICU OSNUTKA: "Sve što mogu rade da bi pomagali i spašavali"

Prije koji dan DVD Split proslavio je važnu godišnjicu - 140 godinu postojanja. Riječ je o najstarijem dalmatinskom dobrovoljnom vatrogasnom društvu. Nastalo je davne 1883. godine.

"Osnovali su ga splitski intelektualci, a bilo je otvoreno za sve. Društvo nije nastalo samo zbog gašenja požara, nego je imalo i političku ulogu koja je bila usmjerena na borbu za rješavanje nacionalnog pitanja u burnim vremenima kada ni hrvatski jezik nije bio službeni. U Splitu je tada živjelo 14 500 stanovnika, a narodni pokret uzimao je maha. Dalmacija je bila administrativno odvojena od sjeverne Hrvatske. Split je bio politički podijeljen na autonomaše i narodnjake.

Prvi su htjeli da se Dalmacija kao samostalna jedinica pridruži Italiji, a drugi su htjeli političku i kulturnu vezu sa sjeverom Hrvatske i ostalim južnoslavenskim narodima. U to vrijeme rođaci Luka Karaman i Ante Bezić vratili su se sa studija, prvi iz Graza, a drugi iz Beča. Jedno su vrijeme obojica studirali u Grazu gdje su završili i najmoderniji tečaj vatrogašenja i položili potrebne ispite. Karaman i Bezić došli su na ideju o osnivanju Dobrovoljnog vatrogasnog društva i proširili je Splitom.Prihvatili su je još neki intelektualci jer su kroz takvo Društvo vidjeli priliku za promicanje hrvatske misli i općenito angažman oko rješavanja hrvatskog pitanja. Naravno, u Društvo su bili dobro došli i radnici i obrtnici, drugim riječima svi zainteresirani. Autonomaši su im to predbacivali, međutim oni su isticali da je ponos biti član jedne družine kao što je vatrogasna i za one koji se bave knjigom i za one koji se bave čekićem ili blanjom", stoji na službenoj stranici DVD-a Split.

Društvo danas broji 30-ak članova, a na čelu mu je Dalibor Radnić. Spremni su 24 sata dnevno za akciju, a svakodnevno pomažu svojim sugrađanima, baš kao i kolege iz JVP Split.

U subotu je obilježena godišnjica, a prava proslava tek će uslijediti - u listopadu.

"Sad je sezona i glupo je da u sezoni nešto slavimo, a da se nešto dogodi - ne bi sami sebi oprostili da se zbog vatrogasne proslave nešto dogodi", kaže nam Radnić.

Ono što veže članove ovog DVD-a je - ljubav prema onome što rade.

"24 sata su na dispoziciji, tu su iz ljubavi, ne zbog interesa. Tu su od malena i sve što mogu rade da bi pomagali i spašavali", kaže nam Radnić.

Godišnjica je obilježena polaganjem vijenaca na grobove osnivača i bivših predsjednika DVD-a.