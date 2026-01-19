Dva Splićanina i Sinjanin stigli u zatvor Bilice: Evo zbog čega i koliko će ostati iza rešetaka

Recidivisti u prometu ponovo vozili bez vozačke i alkoholizirani, oduzeto jedno vozilo, trojica predana u zatvor.

U Splitu je određeno zadržavanje 53-godišnjem vozaču prema kojem su policijski službenici postupali u petak, 16. siječnja 2026.godine u 2,20 sati na području Splita. Utvrđeno je da upravlja vozilom unatoč tome što u roku od dvije godine ne može podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole zbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova.

Uhićen je, a od njega je oduzeto vozilo kojim je počinio prekršaj i odveden je na sud. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje obzirom da je 53-godišnjak višestruki ponavljač istog prometnog prekršaja-vožnje bez stečenog prava na upravljanje vozilom.

Sudu je predloženo da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana i da mu se trajno oduzme vozilo. Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana nakon čega je predan u zatvor.

Sud odredio: 15 dana iza rešetaka

U nedjelju, oko 2,30 sati policijski službenici Policijske postaje Sinj u mjestu Vedrine izdali su naredbu za zaustavljanje vozaču osobnog vozila koji se odbio zaustaviti, ali unatoč pokušaju bijega, policijski službenici su ga zaustavili. Utvrđeno je da vozilom upravlja 64-godišnjak vidno alkoholiziran. Muškarac je odbio obaviti alkotestiranje, nakon čega je uhićen i smješten u prostorije policije do otriježnjenja te je odveden na sud. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje jer se radi o višestrukom ponavljaču prometnih prekršaja (u posljednju godinu dana tri puta kažnjavan i prijavljivan zbog vožnje u alkoholiziranom stanju), da mu se izrekne kazna zatvora i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana nakon čega je predan u zatvor.

U Splitu su u nedjelju, 18. siječnja 2026.godine policijski službenici zaustavili vozilo kojim je upravljao 31-godišnjak koji je odbio zahtjev policijskih službenika da obavi testiranje na prisutnost droge u organizmu i upravljao je vozilom prije stjecanja prava na upravljanje vozilom bilo koje kategorije.

Uhićen je i odveden na sud. Predloženo je da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana i zaštitna mjera zabrane upravljanja. Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana nakon čega je predan u zatvor.