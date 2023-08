DVA PUTA SU BIJELI ZATRESLI VRATNICU Filip Krovinović: "Dobra utakmica s jedne i druge strane, imali smo bolje prilike koje na žalost nismo iskoristili"

Filip Krovinović odradio je veliki posao u sredini terena u poljudskom remiju protiv PAOK-a. Imali su Bijeli bolje šanse, dva puta zatresli su vratnicu te u najmanje još dva navrata su imali priliku zabiti za vodstvo, međutim vratar Kotarski sačuvao je svoju mrežu netaknutom na prepunom Poljudu.

"Dobra utakmica s jedne i druge strane, imali smo bolje prilike koje na žalost nismo iskoristili. Nadam se da će nam se vratiti u Grčkoj, treba samo nastaviti ovako raditi, mislim da smo na dobrom putu. Čestitam svim momcima na današnjoj utakmici, mislim da smo dali smo sve od sebe. PAOK je ekipa koja se dobro brani i dobro igra tranziciju i kontre. Iskusna momčad koja je odigrala puno europskih utakmica i koja može dobro podnijeti ovakvu atmosferu. Bili smo spremni na njih, to se vidjelo. Bili smo fokusirani i zaslužili smo više pobjedu, ali to je nogomet, idemo dalje. Okrećemo se sada Slaven Belupu, bit će to jedna teška utakmica nakon današnjeg umora, ali spremni smo na to i jedva čekamo novu utakmicu u nedjelj", prvi su dojmovi Filipa Krovinovića nakon remija s PAOK-om.

Cijelu njegovu izjavu pogledajte na Hajduk Digital TV.