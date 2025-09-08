Dva muškarca provalila u stan. Promijenili bravu i stanovali u njemu

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik su proveli kriminalističko istraživanje nad 48-godišnjakom i 46-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela oštećenje tuđe stvari i narušavanje nepovredivosti doma na štetu 74-godišnjakinje i 51-godišnjaka.

Nakon što je policija 5. rujna zaprimila dojavu vlasnice o provali u stan u Šibeniku, policijski službenici su izlaskom na mjesto dojave u stanu pronašli dvojicu muškaraca u dobi od 48 i 46 godina.

Muškarci su uhićeni i dovedeni u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.

Sumnjiče se da su početkom rujna 2025.godine provalili u stan, nakon čega su slomili cilindar bravu ulaznih vrata i zamijenili novom te neovlašteno koristili imovinu oštećenih.

Nakon provedenog istraživanja osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok se kaznena prijava dostavila nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.