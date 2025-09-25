Dva muškarca ozlijeđena u prometnoj nesreći u Dalmaciji. Vozilo se prevrnulo, oni nisu bili vezani

​Jučer, 24. rujna oko 9.40 sati na autocesti A1 kod Šibenika dogodila se prometna nesreća u kojoj su dvije osobe ozlijeđene.

Prometna nesreća se dogodila na način da 34-godišnjak, upravljajući osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka, nije prilagodio brzinu kretanja osobinama i stanju ceste (mokar kolnik), vidljivosti, preglednosti, atmosferskim prilikama (obilna kiša), stanju vozila i gustoći prometa tako da vozilo može pravodobno zaustaviti pred svakom zaprekom koju u konkretnim uvjetima može predvidjeti, uslijed čega gubi kontrolu nad vozilom i prednjim lijevim dijelom vozila udara u metalnu zaštitne ograde, a potom vozilom izlijeće van kolnika gdje dolazi do rotiranja i prevrtanja vozila.

U trenutku prometne nesreće vozač i 52-godišnji putnik nisu koristili sigurnosni pojas na način kako je propisao proizvođač.

Vozilom hitne medicinske pomoći, 34-godišnji vozač i 52-godišnji putnik su prevezeni u Opću bolnicu u Šibeniku gdje su putniku konstatirane teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju, dok su vozaču konstatirane lakše tjelesne ozljede.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 34-godišnjaka podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.