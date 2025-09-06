Dva mjeseca nakon nevremena: Marjan ponovno otvoren za posjetitelje

Prije gotovo dva mjeseca u nezabilježenom nevremenu u Splitu oluja je doslovce poharala grad. Nosila je krovove, u luci su se sudarali brodovi, a bilo je i ozlijeđenih. Najviše je nastradao Marjan čija je sjeverna strana jutros napokon otvorena za šetače i rekreativce.

Prije gotovo dva mjeseca u nezabilježenom nevremenu u Splitu oluja je doslovce poharala grad. Nosila je krovove, u luci su se sudarali brodovi, a bilo je i ozlijeđenih. Najviše je nastradao Marjan čija je sjeverna strana jutros napokon otvorena za šetače i rekreativce.

- Ono što je tužno vidjeti Marjan koji je ogoljen, lijepo je vidjeti ljude koji su došli i vratili život omiljenoj park šumi. Velika većina poštuje pravila koja je zadao Grad Split, a to znači da na sjevernoj, jutros otvorenoj strani, mogu koristiti samo prometnicu između vrata na Spinutu i Instituta, ako skrenu to čine na vlastitu odgovornost, piše HRT.

Dodaje kako je pred gradom Splitom veliki dio posla i sanacija još uvijek nije gotova, ali je procjena kako je u velikom nevremenu oštećeno preko 4 tisuće stabala.

Nevrijeme je pogodilo Split 8. srpnja, a središnji i južni dio Park šume Marjan otvoreni su nakon 20-ak dana.

Grad je za sanaciju izdvojio, rebalansom proračuna, nešto više od milijun eura.

- Napokon da mogu negdje trčati, vozit bicikl, a da to nije grad i prometne ceste, kazao je stanovnik Splita.

- Meni je najljepše se vratiti tamo gdje pripadam. Idem trčat, a poslije ću se kupat, a onda prošetati sa sestrom i njezinim mužem i radujem se ovom trenutku, naglasila je stanovnica Splita.